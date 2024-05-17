11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Гранд-Каньоне и Низве: экскурсия по историческим местам Омана
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
550$495 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самый лучший день в Омане: Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Оману. Вас ждут Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма и национальный обед. Не упустите шанс
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ЮЮлия9 мая 2024Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
- ННикита26 апреля 2024Нашу экскурсию вели Георгий и Джамал, в дополнение к форту и волшебным горам нам показали невероятно аутентичный животный рынок, угостили
- ААнастасия24 апреля 2024Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день до поездки. Из-за праздника
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2024
Сейчас в Маскате в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 480 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 6 ⭐ отзывов, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь