Экскурсии в Оман из Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Оман» в Маскате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«Музей «Оман на протяжении веков»: здесь вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней»
12 мар в 06:00
13 мар в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
Познакомиться с Маскатом и увидеть его ключевые локации
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
На машине
3 часа
Фотопрогулка
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Погрузитесь в атмосферу Омана, запечатлённую с высоты. Пустыня, горы и водоёмы станут фоном для ваших уникальных фото и видео
Начало: От удобного адреса в пределах Маската
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    24 февраля 2025
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу материала, отзывчивость. Мы в
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    Омане впервые, это наша третья экскурсия с ребятами из данной компании. Узнаем Оман, посещаем интересные места! Спасибо большое за такую возможность! Однозначно буду советовать своим знакомым к посещению😍👌

    Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу
  • Л
    Лела
    2 февраля 2025
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Идеальное завершение недели в Омане. Выезд был в 9:30, тк желания смотреть на торговлю бедными подневольными животными не было совсем. Живописная дорогая
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    сквозь горы и долины. По пути Вадим рассказывал разные исторические факты, которые были ненавязчивы, но крайне познавательны. Теперь Вадим знает и некоторые геологические факты;) Сначала рынок — финики, халва, украшения, глиняная утварь. Потом — крепость Низвы. По крепости ходить было одно удовольствие, тк было много интересных деталей — от приспособлений для уничтожения врагов, до устройства колодцев, бань, кухонь и библиотеки. С крепостной стены открываются великолепные виды. Вадим виртуозно от первого лица играет роль имама в бане и в опочивальне:) Напоследок в крепости была возможность покормить животных. Пожалуйста, не игнорируйте верблюдика, он очень хочет и любит свежую траву, она есть там рядом на столе. Вишенкой на торте такого дня были два незабываемых часа в музее Oman across the ages. Большой, современный, интерактивный, информативный и разноплановый музей, повествующий (не без помощи Вадима, конечно) об Омане — от геологического зарождения земной коры и формирования здесь полезных ископаемых до освоения людьми, развития цивилизации, политических поворотов и становления процветающего самого светского султаната. Воодушевляще и впечатляюще. И спойлер: в магазине музея тоже можно торговаться.

    Идеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в Омане
  • Д
    Джафар
    25 апреля 2024
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
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    Илью как гида и сам маршрут. Но если у вас есть другие идеи на счет маршрута Илья может вам помочь и все организовать

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Оман»

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  1. Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
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  3. Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Оман" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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