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Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом

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«Музей «Оман на протяжении веков»: здесь вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней»