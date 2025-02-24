Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«Музей «Оман на протяжении веков»: здесь вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней»
12 мар в 06:00
13 мар в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
Познакомиться с Маскатом и увидеть его ключевые локации
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Погрузитесь в атмосферу Омана, запечатлённую с высоты. Пустыня, горы и водоёмы станут фоном для ваших уникальных фото и видео
Начало: От удобного адреса в пределах Маската
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна24 февраля 2025Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу материала, отзывчивость. Мы в
- ЛЛела2 февраля 2025Идеальное завершение недели в Омане. Выезд был в 9:30, тк желания смотреть на торговлю бедными подневольными животными не было совсем. Живописная дорогая
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Оман»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Оман" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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