Экскурсии на 1 день в Маскате

Найдено 21 экскурсия в категории «На весь день» в Маскате на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Маскат - восточная сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Один день в Гранд-Каньоне и Низве: экскурсия по историческим местам Омана
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид: Индивидуальная экскурсия в Маскате
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис Вади Шааб
Начните утро с увлекательного путешествия по Вади Шааб. Ожидает прогулка на лодке, живописные пейзажи и посещение Бамма-Синкхоль
Начало: Отель,Порт, Аэропорт
Расписание: Каждый день 09:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $400 за всё до 4 чел.
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$570 за всё до 6 чел.
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана в Маскате
Погрузитесь в историю Омана, посетив его величественные крепости. Узнайте о культурном наследии страны через уникальные архитектурные памятники
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$490 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Оазис Вади Шаб
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Вади Шаб: индивидуальная экскурсия из Маската
Вади Шаб - место, где сочетаются живописные скалы и обильная растительность. Испытайте весь спектр эмоций в этом райском уголке Омана
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Низва + горы Jabal Akhdar
Индивидуальная
12 часов
Увлекательная экскурсия по Низве и Аль-Джабель Аль-Ахдар
Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
$490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Салалу
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по городу Салалу: Вади Дарбат, Джебель Самхан, баобабы и Самхарам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив оазис Вади Дарбат, гору Джебель Самхан, парк с баобабами и древний город Самхарам. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Сокровища Омана (из Маската на авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
$150 за человека
В портовый Сур из Маската
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: у вашего отеля или в порту
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$630 за всё до 4 чел.
Город Низва, пещера Аль-Хута и крепость Бахла: из Маската на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
10 июня в 16:00
17 июня в 08:00
$550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Маскат - восточная сказка
    Великолепная экскурсия! все понравилось
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
    Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
    читать дальше

    даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
    Посетили оазис и пустыню. Маршрут составлен грамотно, сначала посетили оазис, было приятно окунуться в его прохладные воды в жару, переезд
    читать дальше

    от оазиса до пустыни был легким в компании Данилы, который рассказывал нам о пустыни и образе жизни ее обитателей. Данила прекрасный гид, внимательный к нуждам и потребностям туристов, готовый прийти на помощь, ответить на любой интересующий вопрос.

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
    читать дальше

    каньон. По пути заехали в старую заброшенную деревню (которой 450 лет), пообедали в красивейшем месте с видом на каньон, увидели как делают старым способом розовую воду. Вел экскурсию прекрасный гид Георгий, очень добродушный, вежливый и знающий молодой человек и Джамал, он оманец с прекрасным чувством юмора и желанием показать красивейшие и интересные места своей страны. Благодарю за интереснейший день!

  • К
    Карина
    1 мая 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
    читать дальше

    комфортно доехали до места, еще было немного туристов. Сама локация просто великолепная, удивило, что можно оставить вещи in the middle og nowhere и вернуться к ним в целости и сохранности. У нас был гид Вадим, на протяжении всей экскурсии рассказывал об Омане, местной культуре, тому, как живут приезжие в этой стране. Всё было супер, даже прыгали в гроте, Вадим с каждым из нас по разу) Экскурсию и организатора очень рекомендую.

  • Н
    Никита
    1 мая 2024
    Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид
    Отличная экскурсия на целый день. Огромная благодарность Даниле за поездку и интересный рассказ об Омане. Воды в оазисе невероятно тёплые
    читать дальше

    в конце апреля, а верблюды пустыне совершенно не похожи на озлобленных животных из туристических мест в других странах, кормить их одно удовольствие. Определённо одна из лучших экскурсий что мы посетили!

  • Н
    Никита
    26 апреля 2024
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Нашу экскурсию вели Георгий и Джамал, в дополнение к форту и волшебным горам нам показали невероятно аутентичный животный рынок, угостили
    читать дальше

    оманским хлебом и иранским кебабом, свозили на цветущие розовые фермы и в заброшенные оманские деревни. Отдельная благодарность за увлекательнейший рассказ и музыкальное сопровождение!

  • Д
    Джафар
    25 апреля 2024
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
    читать дальше

    Илью как гида и сам маршрут. Но если у вас есть другие идеи на счет маршрута Илья может вам помочь и все организовать

  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день до поездки. Из-за праздника
    читать дальше

    Eid’а рынок не работал, но посетить Форт советую всем! Узнаете много об истории и культуре Омана. Наилучшее впечатление оставил гид Jamal, замечательный человек и рассказчик, отдельное ему спасибо! Также отмечу, что обед был очень вкусный, хумус - объедение 😊

    Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за деньБольшое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  2. Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
  3. Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
  4. Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
  5. Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Маскате
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "На весь день" можно забронировать 21 экскурсию от 150 до 630. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Маскат на 1 день, гиды Маската подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Маскат так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана на русском языке
ХорошоТам