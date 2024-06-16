5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная экскурсия по Маскату: погрузитесь в атмосферу столицы Омана
Позвольте себе незабываемое путешествие по Маскату, столице Омана. Узнайте о культуре и истории города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$245 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана в Маскате
Погрузитесь в историю Омана, посетив его величественные крепости. Узнайте о культурном наследии страны через уникальные архитектурные памятники
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$490 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Вади Шаб: индивидуальная экскурсия из Маската
Вади Шаб - место, где сочетаются живописные скалы и обильная растительность. Испытайте весь спектр эмоций в этом райском уголке Омана
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$395 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Низве и Аль-Джабель Аль-Ахдар
Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 08:45
6 авг в 08:45
$490 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Салалу: Вади Дарбат, Джебель Самхан, баобабы и Самхарам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив оазис Вади Дарбат, гору Джебель Самхан, парк с баобабами и древний город Самхарам. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей16 июня 2024Прекрасно и восхитительно - вот те слова, которыми хочется охарактеризовать экскурсию. Огромное спасибо экскурсоводу Сергею!!! Его познания в области культуры,
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2024
Сейчас в Маскате в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 245 до 490. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от $245. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь