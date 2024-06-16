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традиций, обычаев, религии Омана позволили сделать нашу экскурсию незабываемой. Кроме того дополнительно заезжали в места не обозначенные в основной программе. Масса положительных впечатлений и эмоций, которые останутся с нами на всю жизнь!!! Ещё раз огромное спасибо фирме и экскурсоводу Сергею!!! Очень рекомендую!!! Кстати, фирма предоставляет весь комплекс услуг, чтобы сделать пребывание в Омане комфортным и незабываемым (встреча, трансфер, сопровождение, размещение, организация экскурсий в том числе можно составить маршрут самостоятельно и т. д ….).