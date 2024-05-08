Все – экскурсии в Маскате

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Маскате на русском языке, цены от $57, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Визитные карточки чарующего Маската
На машине
На микроавтобусе
57 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 09:30
6 авг в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
На машине
скидка
5%
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 09:30
6 авг в 06:00
400$380 за всё до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
На машине
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
34 отзыва
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
22 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$57 за человека
Золотые дюны и рай посреди пустыни
На машине
На микроавтобусе
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни: групповая экскурсия в Маскате
Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    8 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличные локации и рассказ Амаль!
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
  • К
    Карина
    1 мая 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
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    комфортно доехали до места, еще было немного туристов. Сама локация просто великолепная, удивило, что можно оставить вещи in the middle og nowhere и вернуться к ним в целости и сохранности. У нас был гид Вадим, на протяжении всей экскурсии рассказывал об Омане, местной культуре, тому, как живут приезжие в этой стране. Всё было супер, даже прыгали в гроте, Вадим с каждым из нас по разу) Экскурсию и организатора очень рекомендую.

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
  • К
    Константин
    24 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
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    реально лучший способ потратить 1 день своего путешествия. Комфортный автомобиль. Русский гид, которому хорошо известны дежурные вопросы соотечественников) Очень хороший маршрут. Без преувеличения уникальный. Мы прошли по красивому ущелью. Проплыли по леденящему душу "секретному" пути в пещеру с водопадом. Хотелось провести на этом маршруте хотябы на час больше.

  • A
    Alexander
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
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    комфортной. Очень понравилась манера рассказа Георгия, кроме глубоких знаний достопримечательностей, культуры и истории Омана и Моската, он делал это легко и с юмором. Экскурсия прошла легко и непренужденно, а для нашего пожелого возраста, это очень важно. С сердечной благодарностью, Александр и Наталья.

  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Все прошло замечательно 👍
  • Т
    Таня
    2 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.
  • M
    Maxim
    28 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Визитные карточки чарующего Маската
  2. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  3. Маскат. Большая история неизвестного города
  4. Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
  5. Золотые дюны и рай посреди пустыни
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Старый город
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2024
Сейчас в Маскате в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 57 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 132 ⭐ отзыва, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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