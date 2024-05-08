4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 09:30
6 авг в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 09:30
6 авг в 06:00
400$380 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
22 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$57 за человека
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни: групповая экскурсия в Маскате
Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
- ААлександр5 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
- ККарина1 мая 2024Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
- ИИрина24 апреля 2024Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
- ККонстантин24 апреля 2024У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
- AAlexander10 апреля 2024Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
- ТТатьяна10 апреля 2024Все прошло замечательно 👍
- ТТаня2 апреля 2024Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.
- MMaxim28 марта 2024Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Все»
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