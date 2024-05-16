скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
400$380 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни: групповая экскурсия в Маскате
Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
- ККарина1 мая 2024Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
- ККонстантин24 апреля 2024У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
- ТТаня2 апреля 2024Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «За городом и природа»
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Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 37 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь