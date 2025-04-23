По пути Синдбада-морехода
Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира
«Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира, очаровывающая живописными горными пейзажами, ослепительными водопадами, впечатляющими пустынями, зелеными оазисами и песчаными пляжами»
1 мая в 10:00
4 апр в 10:00
от 133 523 ₽ за человека
VIP-тур в Оман с историком моды: сказочная архитектура, ночь в пустыне, пляжный отдых и люкс-отели
Побывать на фабрике ароматов, поучиться арабской калиграфике, увидеть дворцы, мечети и форты
Начало: Аэропорт Маската, 5:55 (прибытие рейса из Москвы)
«Оман будто сошёл со страниц восточной сказки: древние постройки соседствуют с современной архитектурой, а живописные оазисы с бескрайней пустыней с перешёптывающимися песками»
3 янв в 05:55
$6500 за человека
Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
«Оман — это страна из восточных сказок, экзотичная и колоритная и при этом чистая и современная»
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
$900 за человека
