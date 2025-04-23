Найдено 3 тура в категории « Оман » в Маскате на русском языке, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 дней 7 отзывов По пути Синдбада-морехода Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира «Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира, очаровывающая живописными горными пейзажами, ослепительными водопадами, впечатляющими пустынями, зелеными оазисами и песчаными пляжами» от 133 523 ₽ за человека На машине 8 дней VIP-тур в Оман с историком моды: сказочная архитектура, ночь в пустыне, пляжный отдых и люкс-отели Побывать на фабрике ароматов, поучиться арабской калиграфике, увидеть дворцы, мечети и форты Начало: Аэропорт Маската, 5:55 (прибытие рейса из Москвы) «Оман будто сошёл со страниц восточной сказки: древние постройки соседствуют с современной архитектурой, а живописные оазисы с бескрайней пустыней с перешёптывающимися песками» $6500 за человека На машине 3 дня Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00 «Оман — это страна из восточных сказок, экзотичная и колоритная и при этом чистая и современная» $900 за человека Все туры Маската

