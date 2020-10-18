Как добраться до Салалы на самолёте
В Салале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Salalah International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Салалы
- Салала SLLSalalah International Airport
Самые дешёвые билеты в Салалу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|6 370
|1ч 40м
|31.12.2020
|из 🇵🇰Карачей
|14 301
|12ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 385
|5ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|17 406
|19ч 35м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|18 691
|24ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|22 497
|22ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 860
|26ч (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|22 941
|48ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|23 221
|42ч 10м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇵🇰Лахора
|23 539
|45ч 20м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|25 233
|13ч 10м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|26 417
|38ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|28 517
|16ч 15м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|32 550
|28ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|32 724
|42ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇰Мултана
|34 910
|24ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|43 641
|20ч 35м (⇵2)
|29.03.2021
|из 🇺🇸Детройт
|52 235
|47ч 24м (⇵2)
|29.03.2021
|из 🇺🇸Чикаго
|57 703
|28ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|58 137
|38ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|60 676
|16ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Салалы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Салалы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка, Стамбул, Лакхнау и Нагпур
- 04.12.202023.01.2021
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