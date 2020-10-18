Летим в Салалу

Как добраться до Салалы на самолёте

В Салале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Salalah International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Салалы

  1. Салала SLL
    Salalah International Airport

Самые дешёвые билеты в Салалу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇴🇲Маската6 3701ч 40м
31.12.2020из 🇵🇰Карачей14 30112ч 30м (⇵1)
03.11.2020из 🇦🇪Дубая15 3855ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇹🇷Стамбула17 40619ч 35м (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇳Дели18 69124ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇸🇦Даммама22 49722ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Москвы22 86026ч (⇵2)
31.12.2020из 🇵🇰Исламабада22 94148ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇦🇪Шарджи23 22142ч 10м (⇵2)
31.12.2020из 🇵🇰Лахора23 53945ч 20м (⇵2)
30.01.2021из 🇰🇿Алматы25 23313ч 10м (⇵1)
02.11.2020из 🇸🇦Джидды26 41738ч 30м (⇵2)
01.02.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне28 51716ч 15м (⇵2)
21.11.2020из 🇮🇳Сринагара32 55028ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇳Хайдарабада32 72442ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇰Мултана34 91024ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇭Женевы43 64120ч 35м (⇵2)
29.03.2021из 🇺🇸Детройт52 23547ч 24м (⇵2)
29.03.2021из 🇺🇸Чикаго57 70328ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇩Дакки58 13738ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇧Манчестера60 67616ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Салалы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка, Стамбул, Лакхнау и Нагпур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Салалы