Летим в Фейсалабад

Как добраться до Фейсалабада на самолёте

В Фейсалабаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Faisalabad Airport» вам не избежать

Список аэропортов Фейсалабада

  1. Фейсалабад LYP
    Faisalabad Airport

Самые дешёвые билеты в Фейсалабад из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇵🇰Карачей6 1571ч 40м
10.11.2020из 🇦🇪Шарджи10 7602ч 40м
15.10.2020из 🇦🇪Дубая11 6802ч 55м
26.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби12 0009ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇰Лахора13 36016ч 45м (⇵1)
30.11.2020из 🇴🇲Маската15 1209ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇸🇦Даммама15 6179ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Джидды16 7997ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇵🇰Исламабада17 2764ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇸🇦Джизана17 89517ч 20м (⇵1)
17.04.2021из 🇸🇦Эр-Рияда18 00320ч 15м (⇵1)
04.11.2020из 🇰🇼Кувейт18 98717ч 55м (⇵1)
19.12.2020из 🇧🇭Манамы20 08923ч (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇦Киева25 67416ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇸🇦Таифа26 15439ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇸🇦Табука27 19623ч (⇵2)
25.10.2020из 🇸🇦Медины28 47614ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇦Сараево30 06737ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇸🇦Гураята33 78937ч 20м (⇵2)
01.01.2021из 🇬🇧Манчестера34 43537ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇴🇲Салалы34 71434ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фейсалабада, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манама, Дубай, Карачи, Москва и Осло

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Фейсалабада