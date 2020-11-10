Как добраться до Фейсалабада на самолёте
В Фейсалабаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Faisalabad Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фейсалабада
- Фейсалабад LYPFaisalabad Airport
Самые дешёвые билеты в Фейсалабад из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|6 157
|1ч 40м
|10.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|10 760
|2ч 40м
|15.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|11 680
|2ч 55м
|26.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|12 000
|9ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|13 360
|16ч 45м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|15 120
|9ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|15 617
|9ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|16 799
|7ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|17 276
|4ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇦Джизана
|17 895
|17ч 20м (⇵1)
|17.04.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|18 003
|20ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|18 987
|17ч 55м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇧🇭Манамы
|20 089
|23ч (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|25 674
|16ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|26 154
|39ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|27 196
|23ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|28 476
|14ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇦Сараево
|30 067
|37ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|33 789
|37ч 20м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|34 435
|37ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇴🇲Салалы
|34 714
|34ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фейсалабада
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фейсалабада, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манама, Дубай, Карачи, Москва и Осло
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