Как добраться до Карачей на самолёте
В Карачах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jinnah International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Карачей
- Хаид-Эль-Азам KHIJinnah International Airport
Самые дешёвые билеты в Карачи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇵🇰Суккура
|4 464
|1ч 15м
|10.11.2020
|из 🇵🇰Мултана
|5 808
|1ч 25м
|19.10.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|6 024
|1ч 50м
|22.10.2020
|из 🇵🇰Кветты
|6 264
|1ч 25м
|03.11.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|6 343
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|6 380
|1ч 55м
|21.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|6 655
|1ч 45м
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 829
|5ч 20м
|29.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|8 579
|5ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|8 790
|1ч 40м
|28.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|9 131
|1ч 50м
|20.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|9 713
|14ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|9 920
|10ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 028
|10ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|10 166
|5ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|10 432
|13ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 433
|26ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|10 523
|11ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|10 803
|18ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|11 494
|10ч 15м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|12 175
|15ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|12 184
|21ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|12 463
|11ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|12 515
|28ч 15м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|12 898
|9ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|13 004
|22ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|13 239
|32ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|13 375
|10ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 403
|12ч (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇧🇭Манамы
|13 671
|6ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|14 052
|21ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|14 127
|22ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|14 626
|17ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|14 650
|30ч 45м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|14 819
|15ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 854
|16ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|16 249
|16ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|16 770
|26ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|17 080
|33ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|17 242
|31ч 5м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|17 684
|11ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|18 433
|30ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|18 527
|27ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|19 575
|35ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|20 166
|18ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|20 440
|17ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|20 724
|21ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|20 811
|34ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|21 027
|30ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇴🇲Салалы
|21 072
|53ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Табука
|21 262
|18ч 30м (⇵1)
|22.02.2021
|из 🇺🇦Одессы
|21 937
|24ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|23 260
|21ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|24 710
|57ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|25 074
|22ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|27 156
|29ч 50м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|28 259
|30ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|29 448
|22ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|31 877
|20ч 55м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇶Эн-Наджафа
|33 135
|30ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|33 774
|34ч 30м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|35 478
|21ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|36 463
|42ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|36 958
|14ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|40 108
|20ч 10м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|40 654
|23ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|47 685
|23ч 15м (⇵2)
|03.07.2021
|из 🇺🇸Детройт
|49 550
|21ч 52м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|51 048
|46ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|51 867
|27ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|57 385
|12ч 35м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|68 960
|56ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇺Брисбена
|71 765
|24ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|80 510
|56ч 4м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇿Нампулы
|94 183
|18ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|138 572
|21ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Карачей
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Карачей, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Дубай, Исламабад, Стамбул и Джидда
- 14.10.202019.10.2020
- 02.12.202026.05.2021
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