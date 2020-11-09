Как добраться до Кветты на самолёте
В Кветте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Quetta Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кветты
- Кветта UETQuetta Airport
Самые дешёвые билеты в Кветту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|6 112
|1ч 20м
|14.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|6 256
|1ч 20м
|13.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|6 783
|1ч 25м
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|12 055
|15ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|19 072
|25ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|20 072
|21ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|24 579
|18ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|28 940
|21ч 10м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|30 226
|22ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|35 985
|36ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|50 406
|18ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кветты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кветты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Дубай
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