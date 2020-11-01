Как добраться до Мултана на самолёте
В Мултане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Multan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мултана
- Мултан MUXMultan Airport
Самые дешёвые билеты в Мултан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|5 848
|1ч 40м
|20.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|6 016
|2ч
|05.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|8 516
|6ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|10 606
|2ч 30м
|26.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|12 403
|5ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|13 126
|11ч 25м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇧🇭Манамы
|13 329
|23ч 20м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇸🇦Медины
|13 385
|15ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|14 846
|17ч 35м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 119
|16ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|15 689
|2ч 30м
|26.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|15 850
|17ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|16 200
|29ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇸🇦Джизана
|18 331
|23ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|18 791
|17ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇴🇲Салалы
|22 048
|6ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|23 082
|33ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|24 324
|15ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|24 485
|29ч 15м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|26 976
|23ч 20м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|29 254
|37ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|29 977
|20ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|31 885
|41ч 45м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|32 405
|17ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|36 319
|29ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|40 573
|37ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|42 473
|17ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|75 095
|29ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|76 614
|40ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|97 942
|52ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мултана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мултана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манама, Барселона, Дубай, Исламабад и Стамбул
- 02.12.202001.01.2021
- 19.10.202026.10.2020
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