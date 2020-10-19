Как добраться до Пешавара на самолёте
В Пешаваре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bacha Khan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пешавара
- Пешавар PEWBacha Khan International Airport
Самые дешёвые билеты в Пешавар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|6 404
|1ч 50м
|05.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|11 258
|2ч 50м
|14.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|11 329
|11ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы
|11 589
|2ч 40м
|30.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|12 026
|5ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|12 940
|22ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|13 281
|17ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|15 426
|19ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|15 649
|24ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|16 877
|17ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|16 893
|22ч 35м (⇵2)
|17.03.2021
|из 🇧🇭Манамы
|18 170
|23ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|19 651
|3ч 15м
|11.02.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|20 358
|31ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|22 046
|34ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|22 439
|21ч 15м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|22 953
|24ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 215
|19ч 45м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|25 640
|26ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|27 030
|31ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|27 089
|25ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|27 405
|14ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|27 870
|45ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|29 880
|24ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 429
|38ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|34 280
|21ч 25м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇬🇧Бирмингема
|34 647
|38ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|35 103
|49ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|44 993
|18ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|48 828
|18ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пешавара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пешавара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даммам, Дубай, Стамбул, Милан и Шарджа
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