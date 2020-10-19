Летим в Пешавар

Как добраться до Пешавара на самолёте

В Пешаваре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bacha Khan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пешавара

  1. Пешавар PEW
    Bacha Khan International Airport

Самые дешёвые билеты в Пешавар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇵🇰Карачей6 4041ч 50м
05.02.2021из 🇦🇪Шарджи11 2582ч 50м
14.10.2020из 🇦🇪Дубая11 32911ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы11 5892ч 40м
30.11.2020из 🇦🇪Абу-Даби12 0265ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇰Лахора12 94022ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇰Исламабада13 28117ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇦Даммама15 42619ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда15 64924ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇸🇦Джидды16 87717ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Милана16 89322ч 35м (⇵2)
17.03.2021из 🇧🇭Манамы18 17023ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇶🇦Дохи19 6513ч 15м
11.02.2021из 🇲🇹Валлетты20 35831ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇧Лондона22 04634ч 20м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇧Манчестера22 43921ч 15м (⇵2)
04.03.2021из 🇪🇸Барселоны22 95324ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Москвы24 21519ч 45м (⇵2)
04.03.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне25 64026ч (⇵2)
28.10.2020из 🇸🇦Медины27 03031ч (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Казани27 08925ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇸🇩Хартума27 40514ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇴Бухареста27 87045ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇩🇪Мюнхена29 88024ч (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 42938ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇦🇹Вены34 28021ч 25м (⇵2)
19.01.2021из 🇬🇧Бирмингема34 64738ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Харькова35 10349ч 55м (⇵2)
30.11.2020из 🇫🇷Тулузы44 99318ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Запорожье48 82818ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пешавара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даммам, Дубай, Стамбул, Милан и Шарджа

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пешавара