Как добраться до Панамы на самолёте

В Панаме 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Панамы

Токумен PTY Tocumen International Airport Паитилла PAC Marcos A. Gelabert International Airport

Самые дешёвые билеты в Панаму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Панамы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Панамы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бейрут, Каракас, Кали и Картахена

Авиакомпании которые летают из аэропортов Панамы