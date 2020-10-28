Как добраться до Панамы на самолёте
В Панаме 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Панамы
- Токумен PTYTocumen International Airport
- Паитилла PACMarcos A. Gelabert International Airport
Самые дешёвые билеты в Панаму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|3 504
|2ч 53м
|31.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|3 665
|7ч 42м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇦Давида
|4 742
|1ч 6м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|4 858
|6ч 23м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|6 461
|8ч 23м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|6 771
|8ч 13м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|6 972
|1ч 13м
|10.02.2021
|из 🇨🇴Боготы
|7 343
|1ч 52м
|05.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|7 796
|15ч 33м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|7 798
|11ч 53м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Остина
|8 151
|16ч 23м (⇵2)
|19.03.2021
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|10 506
|30ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|10 648
|14ч 38м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|11 151
|35ч 43м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇹Гватемалы
|11 472
|11ч 36м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|11 784
|17ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇴Медельина
|11 992
|43ч 14м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇨🇦Торонто
|12 713
|11ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇨🇺Гаваны
|12 727
|2ч 46м
|30.10.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|12 897
|10ч 27м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇵🇪Лимы
|14 417
|17ч 28м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|14 701
|12ч 28м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|14 783
|29ч 28м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|15 772
|12ч 2м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇺🇸Су-Фолс
|17 958
|31ч 17м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы
|18 430
|2ч 10м
|09.01.2021
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|18 963
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇪🇨Кито
|20 601
|40ч 21м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|21 795
|29ч 8м (⇵1)
|10.11.2020
|из Синта-Мартена
|22 089
|33ч 16м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Лексингтона
|22 640
|10ч 23м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇹Порта-офа-Спейн
|22 677
|25ч 28м (⇵2)
|08.11.2020
|из Кюрасао
|23 144
|25ч 48м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|23 194
|19ч 58м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇻🇪Каракаса
|23 649
|2ч 26м
|15.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|23 884
|21ч 28м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|25 836
|39ч 32м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Талсы
|26 738
|32ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|26 945
|36ч 8м (⇵2)
|24.08.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|27 586
|21ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|27 898
|54ч 58м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 524
|43ч 53м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|29 207
|20ч 46м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|30 076
|21ч 8м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|30 932
|18ч 53м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|31 028
|34ч 12м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|32 418
|28ч 32м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|33 320
|18ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇭🇳Тегусигальпы
|33 356
|33ч 58м (⇵2)
|08.03.2021
|из 🇵🇦Бокаса-деля-Торо
|33 954
|20ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|34 716
|55ч 3м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|39 173
|29ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|40 651
|59ч 42м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|43 518
|23ч 40м (⇵1)
|22.04.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|43 725
|47ч 58м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|44 304
|41ч 11м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|46 934
|43ч 19м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|47 552
|57ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|48 538
|52ч 53м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇮Манагуы
|48 556
|41ч 58м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇾Джорджтауна
|49 462
|35ч 3м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|49 653
|47ч 53м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|52 561
|52ч 16м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|52 911
|22ч 56м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|55 135
|42ч 36м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|62 028
|46ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|65 282
|55ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|65 377
|52ч 57м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|66 827
|41ч 22м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|68 289
|46ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|71 782
|41ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|72 955
|51ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|74 228
|44ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|77 154
|32ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из Пуэнта-ы-Питра
|83 008
|48ч 17м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|83 151
|60ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|87 756
|50ч 32м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Панамы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Панамы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бейрут, Каракас, Кали и Картахена
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