Летим в Панаму

Как добраться до Панамы на самолёте

В Панаме 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Панамы

  1. Токумен PTY
    Tocumen International Airport
  2. Паитилла PAC
    Marcos A. Gelabert International Airport

Самые дешёвые билеты в Панаму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 5042ч 53м
31.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка3 6657ч 42м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇦Давида4 7421ч 6м
09.11.2020из 🇺🇸Далласа4 8586ч 23м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Атланты6 4618ч 23м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Чикаго6 7718ч 13м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇴Картахены6 9721ч 13м
10.02.2021из 🇨🇴Боготы7 3431ч 52м
05.11.2020из 🇺🇸Майами7 79615ч 33м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Колумбуса7 79811ч 53м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Остина8 15116ч 23м (⇵2)
19.03.2021из 🇨🇷Сан-Хосе10 50630ч 40м (⇵2)
28.10.2020из 🇲🇽Канкуна10 64814ч 38м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско11 15135ч 43м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇹Гватемалы11 47211ч 36м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Сиэтла11 78417ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇴Медельина11 99243ч 14м (⇵2)
08.02.2021из 🇨🇦Торонто12 71311ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇨🇺Гаваны12 7272ч 46м
30.10.2020из 🇨🇴Кукуты12 89710ч 27м (⇵2)
31.01.2021из 🇵🇪Лимы14 41717ч 28м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇦Монреаля14 70112ч 28м (⇵1)
28.10.2020из 🇲🇽Мехико14 78329ч 28м (⇵2)
30.01.2021из 🇩🇴Санто-Доминго15 77212ч 2м (⇵1)
03.01.2021из 🇺🇸Су-Фолс17 95831ч 17м (⇵2)
26.10.2020из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы18 4302ч 10м
09.01.2021из 🇸🇻Сан-Сальвадора18 9632ч 5м
08.11.2020из 🇪🇨Кито20 60140ч 21м (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇷Сан-Паулу21 79529ч 8м (⇵1)
10.11.2020из Синта-Мартена22 08933ч 16м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Лексингтона22 64010ч 23м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇹Порта-офа-Спейн22 67725ч 28м (⇵2)
08.11.2020из Кюрасао23 14425ч 48м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇪Дублина23 19419ч 58м (⇵2)
20.11.2020из 🇻🇪Каракаса23 6492ч 26м
15.11.2020из 🇫🇷Парижа23 88421ч 28м (⇵2)
09.01.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро25 83639ч 32м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Талсы26 73832ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇴Пунты-Каны26 94536ч 8м (⇵2)
24.08.2021из 🇨🇱Сантьяго27 58621ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇷Ресифи27 89854ч 58м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Москвы28 52443ч 53м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇸Мадрида29 20720ч 46м (⇵2)
11.11.2020из 🇳🇱Амстердама30 07621ч 8м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне30 93218ч 53м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇷Афин31 02834ч 12м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Берлина32 41828ч 32м (⇵2)
01.12.2020из 🇩🇪Штутгарта33 32018ч 35м (⇵2)
27.10.2020из 🇭🇳Тегусигальпы33 35633ч 58м (⇵2)
08.03.2021из 🇵🇦Бокаса-деля-Торо33 95420ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇧🇷Салвадора34 71655ч 3м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Рима39 17329ч 30м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇷Стамбула40 65159ч 42м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Эверетт43 51823ч 40м (⇵1)
22.04.2021из 🇵🇱Варшавы43 72547ч 58м (⇵2)
08.11.2020из 🇧🇬Софии44 30441ч 11м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга46 93443ч 19м (⇵2)
11.01.2021из 🇺🇦Киева47 55257ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇸Белграда48 53852ч 53м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇮Манагуы48 55641ч 58м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇾Джорджтауна49 46235ч 3м (⇵2)
23.12.2020из 🇮🇷Тегерана49 65347ч 53м (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇦Одессы52 56152ч 16м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Екатеринбурга52 91122ч 56м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇾Минска55 13542ч 36м (⇵2)
22.12.2020из 🇮🇳Мумбаи62 02846ч 10м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇦Харькова65 28255ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Самары65 37752ч 57м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Курска66 82741ч 22м (⇵2)
04.11.2020из 🇦🇪Дубая68 28946ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска71 78241ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇦🇪Шарджи72 95551ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇿Баку74 22844ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Лакхнау77 15432ч 25м (⇵2)
20.10.2020из Пуэнта-ы-Питра83 00848ч 17м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇳Гуанчжоу83 15160ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇿Занзибара87 75650ч 32м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Панамы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бейрут, Каракас, Кали и Картахена

Авиакомпании которые летают из аэропортов Панамы