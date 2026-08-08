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Экскурсии в Панаме

Найдено 3 экскурсии в Панаме на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Панама
На машине
6 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Панама
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по столице небольшой удивительной страны
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €220 за всё до 3 чел.
Панама - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Панама - любовь с первого взгляда
Погулять по уютным узким улочкам колониального Старого города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €175 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Панама-сити
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Панама-сити
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от €33 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Панаме

Самые популярные экскурсии в Панаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Знакомьтесь, Панама;
  2. Панама - любовь с первого взгляда;
  3. Выгодный трансфер в Панама-сити.
Сколько стоит экскурсия по Панаме в августе 2026
Сейчас в Панаме можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 220. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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