Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Панама
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по столице небольшой удивительной страны
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Панама - любовь с первого взгляда
Погулять по уютным узким улочкам колониального Старого города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Панама-сити
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от €33 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Панаме
Самые популярные экскурсии в Панаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Панаме в августе 2026
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