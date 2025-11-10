Приглашаю познакомиться с очаровательным историческим центром Панамы. Вы осмотрите старинные площади и храмы. Прикоснётесь к прошлому города и судьбам легендарных личностей, оставивших в нём свой отпечаток.
Увидите лавочки с традиционными сувенирами: шляпами и другими предметами, вручную сделанными индейцами. А также насладитесь потрясающими видами на современный квартал Панама-Сити.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор, фасад которого украшен сложными деталями.
- Собор Святого Иосифа с золотым алтарём.
- Собор Святого Франциска Ассизского с мраморным алтарём с мозаиками.
- Уютные улочки, хранящие память о прошлом Панамы.
Вы узнаете:
- Историю основания города и страны.
- Какую роль в развитии Панамы сыграл известный английский пират Морган.
- Как строился Панамский канал.
- Какие интересные изделия делают местные индейцы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Панаме
Провела экскурсии для 308 туристов
Меня зовут Анна, я работаю гидом в Панаме более 5 лет. С детства мечтала жить на берегу океана, где всегда лето. И моя мечта осуществилась! Сейчас я помогаю путешественникам увидеть, понять и полюбить страну, в которой живу. С удовольствием делюсь зарядом позитива и своими знаниями о Панаме и людях, которые здесь живут. Время, проведенное со мной, пройдет познавательно и комфортно.Задать вопрос
