Анна — ваш гид в Панаме

Провела экскурсии для 308 туристов

Меня зовут Анна, я работаю гидом в Панаме более 5 лет. С детства мечтала жить на берегу океана, где всегда лето. И моя мечта осуществилась! Сейчас я помогаю путешественникам увидеть, понять и полюбить страну, в которой живу. С удовольствием делюсь зарядом позитива и своими знаниями о Панаме и людях, которые здесь живут. Время, проведенное со мной, пройдет познавательно и комфортно.