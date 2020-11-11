Как добраться до Порта-Морсби на самолёте
В Порте-Морсби 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jacksons International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Порта-Морсби
- Джэксон-Филд POMJacksons International Airport
Самые дешёвые билеты в Порт-Морсби из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из Попондетты
|6 017
|35м
|11.11.2020
|из Лаэ
|8 040
|45м
|11.11.2020
|из Алотау
|8 904
|50м
|09.11.2020
|из Гороки
|9 015
|1ч 15м
|19.10.2020
|из Вевака
|11 022
|1ч 20м
|09.11.2020
|из Острова Мануса
|13 089
|2ч 50м
|15.05.2021
|из 🇸🇧Хониары
|14 985
|2ч 20м
|10.11.2020
|из Киунги
|17 923
|2ч
|12.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|23 451
|30ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|36 619
|29ч 5м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|41 416
|42ч 55м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|43 553
|49ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|51 502
|5ч 35м
|21.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|52 779
|12ч 10м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|63 606
|52ч 5м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|71 128
|32ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇭Давао
|79 815
|20ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|180 648
|36ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Порта-Морсби
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-Морсби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Сингапур
- 11.02.202114.02.2021
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