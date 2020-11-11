Летим в Порт-Морсби

Как добраться до Порта-Морсби на самолёте

В Порте-Морсби 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jacksons International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Порта-Морсби

  1. Джэксон-Филд POM
    Jacksons International Airport

Самые дешёвые билеты в Порт-Морсби из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из Попондетты6 01735м
11.11.2020из Лаэ8 04045м
11.11.2020из Алотау8 90450м
09.11.2020из Гороки9 0151ч 15м
19.10.2020из Вевака11 0221ч 20м
09.11.2020из Острова Мануса13 0892ч 50м
15.05.2021из 🇸🇧Хониары14 9852ч 20м
10.11.2020из Киунги17 923
12.08.2021из 🇯🇵Токио23 45130ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇩Джакарты36 61929ч 5м (⇵1)
21.11.2020из 🇦🇺Сиднея41 41642ч 55м (⇵2)
22.01.2021из 🇺🇦Киева43 55349ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇭Манилы51 5025ч 35м
21.11.2020из 🇱🇰Коломбо52 77912ч 10м (⇵1)
15.02.2021из 🇵🇱Варшавы63 60652ч 5м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Москвы71 12832ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇭Давао79 81520ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса180 64836ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-Морсби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Сингапур

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Порта-Морсби