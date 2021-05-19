Полезная информация о Коронель-Овьедо
Что нужно знать о Коронель-Овьедо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Коронель-Овьедо
00:0424
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Коронель-Овьедо
|По-английски
|Coronel Oviedo
|Столица региона
|Коронель-Овьедо является столицей региона
|Население города
|51 286 чел.
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|169 м. от уровня моря