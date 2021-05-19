Всё о Коронель-Овьедо

Полезная информация о Коронель-Овьедо

Что нужно знать о Коронель-Овьедо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Коронель-Овьедо
00:0424
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇾 Парагвай
Название городаКоронель-Овьедо
По-английскиCoronel Oviedo
Столица регионаКоронель-Овьедо является столицей региона
Население города51 286 чел.
Часовой поясAmerica/Asuncion
Средняя высота169 м. от уровня моря

Где находится Коронель-Овьедо на карте