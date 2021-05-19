Полезная информация о Вильяррике
Что нужно знать о Вильяррике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вильяррике
00:0436
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Вильяррика
|По-английски
|Villarrica
|Столица региона
|Вильяррика является столицей региона
|Население города
|41 157 чел.
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|143 м. от уровня моря