Как добраться до Арекипы на самолёте
В Арекипе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rodriguez Ballon International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Арекипы
- Родригес-Байон AQPRodriguez Ballon International Airport
Самые дешёвые билеты в Арекипу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇵🇪Лимы
|2 039
|1ч 35м
|08.11.2020
|из 🇵🇪Чиклайо
|3 858
|10ч 34м (⇵1)
|16.02.2021
|из 🇵🇾Асунсьона
|12 819
|7ч 35м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|13 570
|17ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|80 051
|51ч 1м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Арекипы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Арекипы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Куско, Доха, Лима, Пуэрто-Мальдонадо и Пьюра
- 14.10.202017.10.2020
- 13.10.202021.10.2020
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