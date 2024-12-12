Туры из аэропорта Лимы

Найдено 4 тура в категории «Из аэропорта» в Лиме на русском языке, цены от $3200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
1 отзыв
14 дней
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
20 янв в 12:00
23 фев в 12:00
$3200 за человека
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
27 апр в 14:00
15 сен в 14:00
$3990 за человека
Туда приводят мечты: сплетенье культур и природные контрасты Перу
На машине
13 дней
Туда приводят мечты: сплетенье культур и природные контрасты Перу
Изучить наследие инков и конкистадоров, отыскать редких пингвинов и посетить плавучий город уру
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
13 апр в 10:00
$3700 за человека
Навстречу исчезнувшей цивилизации: перуанское наследие империи инков
На машине
13 дней
Навстречу исчезнувшей цивилизации: перуанское наследие империи инков
Погулять по столице древней державы и Мачу-Пикчу, подняться к священному озеру и радужной горе
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
28 мар в 10:00
$3800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Резида
    12 декабря 2024
    Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
    Дорогая, милая Наташа, от всего сердца хочу по благодарить тебя за прекрасное путешествие! Организация и вся логистика путешествия была безупречна
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    с самого начала! Подготовка закупки необходимых лекарств, советы и консультации по экипировке одежды - все это привело к прекрасным впечатлениям и воспоминаниям. Ведь наше здоровье было в надежных руках! Первая моя поездка под руководством Наташи состоялась в 2023 году, а в 2024 году я решила повторить эту фантастическую поездку!! Впечатление трудно описать и передать, это надо увидеть и прочувствовать. Очень надеюсь, что мы ещё раз с тобой поедем! Ты необыкновенная и я горжусь, что в моем родном городе живет такой человек, который водит такие непростые группы по местам силы!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит тур в Лиме в январе 2025
Сейчас в Лиме в категории "Из аэропорта" можно забронировать 4 тура от 3200 до 3990. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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