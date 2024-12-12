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с самого начала! Подготовка закупки необходимых лекарств, советы и консультации по экипировке одежды - все это привело к прекрасным впечатлениям и воспоминаниям. Ведь наше здоровье было в надежных руках! Первая моя поездка под руководством Наташи состоялась в 2023 году, а в 2024 году я решила повторить эту фантастическую поездку!! Впечатление трудно описать и передать, это надо увидеть и прочувствовать. Очень надеюсь, что мы ещё раз с тобой поедем! Ты необыкновенная и я горжусь, что в моем родном городе живет такой человек, который водит такие непростые группы по местам силы!