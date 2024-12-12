14 дней
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
20 янв в 12:00
23 фев в 12:00
$3200 за человека
14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
27 апр в 14:00
15 сен в 14:00
$3990 за человека
13 дней
Туда приводят мечты: сплетенье культур и природные контрасты Перу
Изучить наследие инков и конкистадоров, отыскать редких пингвинов и посетить плавучий город уру
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
13 апр в 10:00
$3700 за человека
13 дней
Навстречу исчезнувшей цивилизации: перуанское наследие империи инков
Погулять по столице древней державы и Мачу-Пикчу, подняться к священному озеру и радужной горе
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
28 мар в 10:00
$3800 за человека
Последние отзывы на туры
- РРезида12 декабря 2024Дорогая, милая Наташа, от всего сердца хочу по благодарить тебя за прекрасное путешествие! Организация и вся логистика путешествия была безупречна
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Из аэропорта»
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- Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
- Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
- Туда приводят мечты: сплетенье культур и природные контрасты Перу
- Навстречу исчезнувшей цивилизации: перуанское наследие империи инков
Сколько стоит тур в Лиме в январе 2025
Сейчас в Лиме в категории "Из аэропорта" можно забронировать 4 тура от 3200 до 3990. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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