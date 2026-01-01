Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
1 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$4000 за человека
Природные и исторические сокровища Перу, Боливии и Чили: всё главное за одно путешествие
Увидеть основные локации, понаблюдать звёзды на астрономической экскурсии и продегустировать вина
Начало: Лима, 12:00
9 мар в 12:00
$4290 за человека
Доколумбовое, колониальное и природное достояние Боливии и Перу
Погулять по Мачу-Пикчу, отправиться в круиз по озеру Титикака и пообедать на солончаке Уюни
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
30 янв в 08:00
10 фев в 08:00
$4280 за человека
Знакомство с Перу: культовые и редкие локации в одном туре
Увидеть Радужные горы и Мачу-Пикчу, пролететь над геоглифами плато Наска и погулять по столице
Начало: Лима, аэропорт, 10:00 или по договорённости
31 янв в 08:00
1 мая в 08:00
$3450 за человека
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
22 мар в 08:00
27 апр в 08:00
$4150 за человека
