14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
27 апр в 14:00
15 сен в 14:00
$3990 за человека
13 дней
Туда приводят мечты: сплетенье культур и природные контрасты Перу
Изучить наследие инков и конкистадоров, отыскать редких пингвинов и посетить плавучий город уру
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
13 апр в 10:00
$3700 за человека
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8 дней
В мир древних тайн: треккинг по Тропе инков, знакомство с местными и археологические памятники
Погрузиться в культуру инков, увидеть разноцветные горы Пальккойо и узнать традиции общин
Начало: Лима, аэропорт, утро
26 апр в 10:00
2650$2385 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «В апреле»
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