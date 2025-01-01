Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
19 янв в 08:00
1 ноя в 08:00
$4000 за человека
Знакомство с Перу: культовые и редкие локации в одном туре
Увидеть Радужные горы и Мачу-Пикчу, пролететь над геоглифами плато Наска и погулять по столице
Начало: Лима, аэропорт, 10:00 или по договорённости
31 янв в 08:00
1 мая в 08:00
$3450 за человека
Доколумбовое, колониальное и природное достояние Боливии и Перу
Погулять по Мачу-Пикчу, отправиться в круиз по озеру Титикака и пообедать на солончаке Уюни
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
3 янв в 08:00
15 янв в 08:00
$4280 за человека
