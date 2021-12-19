Все экскурсии и мероприятия в Мачу-Пикчу
В группе
до undefined чел.
€73.77
за 1 чел.
Мачу-Пикчу: входной билет + экскурсия с гидом
Осмотр знаменитой цитадели Мачу-Пикчу в сопровождении профессионального гида
В группе
до undefined чел.
1д 1ч
€15.54
за 1 чел.
Мачу-Пикчу: автобус из Агуас Кальентес
🚌 На автобусе
Забронируйте транспорт до Мачу-Пикчу и наслаждайтесь путешествием без стресса
Входной билет
€46.56
за 1 чел.
Мачу-Пикчу: входной билет
Посетите знаменитую цитадель инков с помощью этого билета с простым входом
Входной билет
€14.63
за 1 чел.
Куско - Ольянтайтамбо: трансфер в оба конца
Обеспечьте себе беспроблемную транспортировку из Куско в Ольянтайтамбо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мачу-Пикчу – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €14.63. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мачу-Пикчу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Перу на 📅 декабрь, январь и февраль