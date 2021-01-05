Как добраться до Пуэрто-Мальдонадо на самолёте

В Пуэрто-Мальдонадо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Puerto Maldonado Airport» вам не избежать

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Пуэрто-Мальдонадо PEM Puerto Maldonado Airport

Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Мальдонадо из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇺🇸 Далласа 16 888 24ч 5м (⇵2) из 🇸🇪 Стокгольм 53 688 29ч 7м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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