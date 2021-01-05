Как добраться до Пуэрто-Мальдонадо на самолёте
В Пуэрто-Мальдонадо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Puerto Maldonado Airport» вам не избежать
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- Пуэрто-Мальдонадо PEMPuerto Maldonado Airport
Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Мальдонадо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.01.2021
|из 🇺🇸Далласа
|16 888
|24ч 5м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|53 688
|29ч 7м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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