Всё о Серро-де-Паско

Полезная информация о Серро-де-Паско

Что нужно знать о Серро-де-Паско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Серро-де-Паско
22:3721
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаСерро-де-Паско
По-английскиCerro de Pasco
Столица регионаСерро-де-Паско является столицей региона
Население города78 910 чел.
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота4 336 м. от уровня моря

Где находится Серро-де-Паско на карте