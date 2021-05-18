Полезная информация о Серро-де-Паско
Что нужно знать о Серро-де-Паско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Серро-де-Паско
22:3721
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Серро-де-Паско
|По-английски
|Cerro de Pasco
|Столица региона
|Серро-де-Паско является столицей региона
|Население города
|78 910 чел.
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|4 336 м. от уровня моря