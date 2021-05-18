Всё об Уанкавелике

Полезная информация об Уанкавелике

Что нужно знать об Уанкавелике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уанкавелике
22:3739
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаУанкавелика
По-английскиHuancavelica
Столица регионаУанкавелика является столицей региона
Население города41 576 чел.
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота3 704 м. от уровня моря

Где находится Уанкавелика на карте