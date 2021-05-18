Полезная информация об Уанкавелике
Что нужно знать об Уанкавелике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уанкавелике
22:3739
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Уанкавелика
|По-английски
|Huancavelica
|Столица региона
|Уанкавелика является столицей региона
|Население города
|41 576 чел.
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|3 704 м. от уровня моря