На Рождество – экскурсии в Гданьске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Гданьске на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Гданьском каждый день
Пешая
24 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 сен в 15:15
25 за человека
Первое свидание с Гданьском
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 сентября 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Большое спасибо Ирине за интересный и познавательный рассказ о Гданьске. Нам очень понравился этот город изначально, но с помощью эксурсии,
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    мы смогли пронкнуться его историей, узнать интересные моменты о городе, посмотреть на него другими глазами. Все остались очень довольны. Обязательно хочется побывать в Гданьске ещё!

  • К
    Ксения
    8 августа 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Очень понравилась прогулка с Ириной. Два часа пролетели незаметно. То, что было необходимо для первого знакомства с городом, его насыщенной историей. Легко, не скучно, с советами для дальнейшего самостоятельного изучения.
  • А
    Алёна
    24 июля 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Все замечательно. Ирина прекрасно провела экскурсию, ответила на множество вопросов. Отдельно хочется отметить внимание к потребностям туристов. Скорость, остановки, возможность спрятаться от дождя. Мои мама и тетушка это оценили особо.
  • М
    Миша
    19 июля 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Познавательная, интересная экскурсия. Ирина - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
  • Д
    Дмитрий
    11 июля 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Мы были в Гданьске во второй раз, и нам хотелось как-то систематизировать сведения, которые уже у нас были. Спасибо Ирине большое, в полной мере это удалось!
  • И
    Инга
    1 июня 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна
  • М
    Максим
    26 ноября 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
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    замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую.

  • В
    Виктория
    2 августа 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
  • H
    Helena
    13 февраля 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Гданьску в сентябре 2024
Сейчас в Гданьске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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