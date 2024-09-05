2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 сен в 15:15
€25 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€160 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 сентября 2024Большое спасибо Ирине за интересный и познавательный рассказ о Гданьске. Нам очень понравился этот город изначально, но с помощью эксурсии,
- ККсения8 августа 2024Очень понравилась прогулка с Ириной. Два часа пролетели незаметно. То, что было необходимо для первого знакомства с городом, его насыщенной историей. Легко, не скучно, с советами для дальнейшего самостоятельного изучения.
- ААлёна24 июля 2024Все замечательно. Ирина прекрасно провела экскурсию, ответила на множество вопросов. Отдельно хочется отметить внимание к потребностям туристов. Скорость, остановки, возможность спрятаться от дождя. Мои мама и тетушка это оценили особо.
- ММиша19 июля 2024Познавательная, интересная экскурсия. Ирина - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
- ДДмитрий11 июля 2024Мы были в Гданьске во второй раз, и нам хотелось как-то систематизировать сведения, которые уже у нас были. Спасибо Ирине большое, в полной мере это удалось!
- ИИнга1 июня 2024Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
- ММаксим26 ноября 2023Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
- ВВиктория2 августа 2023Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
- HHelena13 февраля 2023Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «На Рождество»
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