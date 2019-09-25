Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Создайте собственный тур по Гданьску на автобусе с открытой верхней площадкой
Садитесь и сходите с автобуса на любой из 15 остановок
Прослушайте информативные предзаписанные комментарии на 19 доступных языках
Выберите один из четырех разных вариантов билетов
Посетите новый музей Второй мировой войны и многое другое
Осмотрите достопримечательности Гданьска в удобном для вас темпе с билетом на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off. Билет действителен в течение 24, 48 или 72 часов в зависимости от выбранного варианта. Вы сможете полюбоваться красочными зданиями и мощеными улицами центра города по двум доступным маршрутам и прослушать содержательные предзаписанные комментарии на одном из 19 доступных языков.
Синий маршрут:
Можете сойти на любой из девяти остановок со стратегически продуманным расположением и побывать в недавно открывшемся музее Второй мировой войны, Оливском соборе и бутиках в галерее Балтицка (Baltycka Galeria).
Brama Wyžynna/Визынские ворота
Железнодорожный вокзал
Судоверфь
Музей Второй мировой войны
Галерея Балтицкая
Оливский собор
Оливский зоопарк
Олива Пелла
Градова гора.
Красный маршрут:
Красный маршрут включает остановки на стадионе Energa, откуда открывается потрясающая панорама речного берега.
Визынские ворота
Железнодорожный вокзал
Стадион Energa
Вестерплатте
Новый порт Marina
Музыкальная академия
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на hop-on hop-off автобус
Предзаписанные комментарии на 19 языках
Бесплатные наушники
Бесплатный Wi-Fi
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Тур отправляется примерно каждые 2,5 часа
Ваш билет действителен по двум маршрутам: синему и красному
Полный круг каждого маршрута занимает около 90 минут
Первый автобус отправляется в 10:30 (синий маршрут) и в 11:45 (красный маршрут)
Последний автобус отправляется в 15:35 (синий маршрут) и в 16:30 (красный маршрут)
Обратите внимание, что тур не проводится 28 сентября
Билеты на любую дату в 2020 году можно использовать до 31 декабря 2020 года. Билеты на даты в период с 1 октября действительны три месяца
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
2.8
Основано на 44 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jan
25 сен 2019
(Швеция)
Мы начали тур, чтобы не чувствовать себя потерянным. В ушах было много информации, которую было трудно усвоить.
B
Bjørg
24 сен 2019
(Норвегия)
Хорошее путешествие
I
Iwona
5 сен 2019
(Польша)
Поездка нам очень понравилась. За такое короткое время мы посетили все, что нас интересовало. Действительно здорово!!!
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