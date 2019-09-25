Гданьск: билет на экскурсионный автобус hop-on hop-off

Не спеша осмотрите достопримечательности Гданьска с билетом на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off на 24, 48

2.8
44 отзыва
Билет на автобус
Не спеша осмотрите достопримечательности Гданьска с билетом на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off на 24, 48 или 72 часа.

Полюбуйтесь панорамой, открывающейся с верхней площадки двухэтажного автобуса, и выходите на любой из остановок.
Гданьск: билет на экскурсионный автобус hop-on hop-off
Гданьск: билет на экскурсионный автобус hop-on hop-off
Гданьск: билет на экскурсионный автобус hop-on hop-off
Гданьск: билет на экскурсионный автобус hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Вестерплатте
  • Оливский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Создайте собственный тур по Гданьску на автобусе с открытой верхней площадкой
  2. Садитесь и сходите с автобуса на любой из 15 остановок
  3. Прослушайте информативные предзаписанные комментарии на 19 доступных языках
  4. Выберите один из четырех разных вариантов билетов
  5. Посетите новый музей Второй мировой войны и многое другое
Осмотрите достопримечательности Гданьска в удобном для вас темпе с билетом на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off. Билет действителен в течение 24, 48 или 72 часов в зависимости от выбранного варианта. Вы сможете полюбоваться красочными зданиями и мощеными улицами центра города по двум доступным маршрутам и прослушать содержательные предзаписанные комментарии на одном из 19 доступных языков.

Синий маршрут:

  • Можете сойти на любой из девяти остановок со стратегически продуманным расположением и побывать в недавно открывшемся музее Второй мировой войны, Оливском соборе и бутиках в галерее Балтицка (Baltycka Galeria).
  • Brama Wyžynna/Визынские ворота
  • Железнодорожный вокзал
  • Судоверфь
  • Музей Второй мировой войны
  • Галерея Балтицкая
  • Оливский собор
  • Оливский зоопарк
  • Олива Пелла
  • Градова гора.

Красный маршрут:

  • Красный маршрут включает остановки на стадионе Energa, откуда открывается потрясающая панорама речного берега.
  • Визынские ворота
  • Железнодорожный вокзал
  • Стадион Energa
  • Вестерплатте
  • Новый порт Marina
  • Музыкальная академия

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on hop-off автобус
  • Предзаписанные комментарии на 19 языках
  • Бесплатные наушники
  • Бесплатный Wi-Fi
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Тур отправляется примерно каждые 2,5 часа
  • Ваш билет действителен по двум маршрутам: синему и красному
  • Полный круг каждого маршрута занимает около 90 минут
  • Первый автобус отправляется в 10:30 (синий маршрут) и в 11:45 (красный маршрут)
  • Последний автобус отправляется в 15:35 (синий маршрут) и в 16:30 (красный маршрут)
  • Обратите внимание, что тур не проводится 28 сентября
  • Билеты на любую дату в 2020 году можно использовать до 31 декабря 2020 года. Билеты на даты в период с 1 октября действительны три месяца
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

2.8
Основано на 44 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
7
3
13
2
10
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
25 сен 2019
(Швеция)
Мы начали тур, чтобы не чувствовать себя потерянным. В ушах было много информации, которую было трудно усвоить.
B
24 сен 2019
(Норвегия)
Хорошее путешествие
I
5 сен 2019
(Польша)
Поездка нам очень понравилась. За такое короткое время мы посетили все, что нас интересовало. Действительно здорово!!!

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