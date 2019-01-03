Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами

В рамках этого частного тура вы познакомитесь с историей и культурой Гданьска

4.8
116 отзывов
Индивидуально
В рамках этого частного тура вы познакомитесь с историей и культурой Гданьска и Польши, осмотрите достопримечательности, найдете скрытые жемчужины города, а также послушаете невероятные истории.

Узнайте, где лучшая местная еда, напитки и сувениры.
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами
Гданьск: частная пешая экскурсия с легендами и фактами

Что вы увидите 🤩

  • Фонтан Нептуна, Гданьск
  • Мотлава
  • Длинный рынок
  • Ратуша Гданьска
  • Церковь Девы Марии, Гданьск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте самые главные места Гданьска с лицензированным гидом
  2. Узнайте историю Гданьска, его традиции и обычаи польского народа
  3. Полюбуйтесь архитектурой Старого города
  4. Посетите крупнейшую кирпичную церковь в мире
  5. Отправляйтесь в частный тур только со своей семьей и друзьями
Узнайте факты и легенды исторической части города Гданьска в ходе частной пешей экскурсии по самым главным достопримечательностям. Взгляните на бывшие ворота Старого города, в том числе на Верхние ворота в начале Королевского пути. Послушайте историю о маршруте, который в былые дни был доступен только для могущественных монархов.
Затем посетите Длинный рынок и ратушу. Пройдите мимо фонтана Нептуна и двора Артуса (Dwor Artusa), чтобы взглянуть на бывшее место встречи городских купцов, а теперь отделение Исторического музея Гданьска. Пройдите в суд, где стены покрыты фризами с мифологическими и историческими персонажами. Продолжите тур к Зеленым воротам, откуда открывается вид на реку Мотлава.
Затем пройдите в церковь Девы Марии, которая считается крупнейшей кирпичной церковью в мире. Закончите 2-часовой обзорный тур у внушительного Большого арсенала и полюбуйтесь одним из лучших образцов архитектуры эпохи Возрождения в городе. Послушайте подробное описание архитектуры и обсудите средневековую историю города и его современное наследие.
Выберите вариант тура продолжительностью три часа, чтобы исследовать другие места Старого города и острова на реке Мотлава. Откройте для себя очаровательный остров Складов, полюбуйтесь местной архитектурой и яхтами на пристани. Вы увидите фантастические здания, входящие в комплекс Польской Балтийской филармонии.
Продлив экскурсию до четырех часов, вы войдете в костел Святой Бригитты, где располагается уникальный алтарь из янтаря — главного местного сырья. Оцените бесплатный вход в церковь и поразитесь необыкновенным декором ее крыш и стен.
В рамках 6-часового тура отправляйтесь на всеобъемлющую экскурсию по Старому городу и центру Гданьска. Гид расскажет все интересные факты и фантастические легенды города. У вас будет достаточно времени, чтобы исследовать каждый уголок и даже посетить Европейский центр Солидарности, один из самых современных музеев в Европе. Прогуляйтесь среди движущихся выставок и содержательных инсталляций, рассказывающих историю Польши и Гданьска.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частная пешая экскурсия по Гданьску с лицензированным гидом
  • Посещение церкви Девы Марии (свободная часть)
  • Трансфер от отеля (только от отелей в старой части Гданьска)
  • Программа тура, составленная в соответствии с предпочтениями группы
  • Советы по местным ресторанам, кондитерским, пабам
  • Входные билеты в костёл Св. Бриггиты или Европейский центр Солидарности (в зависимости от выбранного варианта)
Что не входит
  • Трансфер от отелей за пределами старой части Гданьска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, проверьте электронную почту – вы получите важную информацию за день до тура
  • Обратите внимание, что возможен трансфер только от отелей в старой части Гданьска. Участникам, которые остановились за пределами Старого города, рекомендуется спланировать проезд до места встречи при бронировании
  • Те участники, которые остановились за пределами Старого города или не предоставили информацию об отеле, должны встретиться с гидом между Верхними воротами (Brama Wyzynna) и музеем янтаря по адресу: Waly Jagiellonskie 2A, 80-887, Гданьск
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 116 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
13
3
2
2
4
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
3 янв 2019
(Германия)
Несмотря на снег, ветер и холод, наш городской гид предложил захватывающую и интересную экскурсию. Много интересной информации дало нам отличное представление об истории Гданьска, а несколько небольших советов привели нас к отличным магазинам и отличному пивоваренному ресторану. Мы были группой от 1 до 37 лет - все были в восторге. Бронирование заранее не может быть проще. Спасибо.
А
8 ноя 2018
(Исландия)
Эта частная пешеходная экскурсия очень рекомендуется и отличный способ исследовать старый исторический центр Гданьска Из нашего путеводителя мы многое узнали о настоящей и прошлой истории Гданьска и Польши. Мы сожалеем только о том, что не забронировали более длительный тур (мы запланировали на 2 часа), так как там было так много увлекательных историй и мест, которые у нас не было времени полностью изучить!
C
11 авг 2021
(Германия)
Wir hatten eine kleine, quasi private Tour durch die wunderschöne Stadt Danzig mit Dorota als deutschsprachigen Guide und hatten 3 Std lang viel Spaß und viele tolle Bilder und Informationen. Man spürt bei Dorota die Liebe zur Stadt Danzig. Wir bekamen Tipps von ihr wo man gut essen oder snacken kann und haben uns auch zwischendurch sehr angenehm mit ihr unterhalten können. Es war ein wirklich sehr schöner Nachmittag!

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