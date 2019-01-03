Узнайте факты и легенды исторической части города Гданьска в ходе частной пешей экскурсии по самым главным достопримечательностям. Взгляните на бывшие ворота Старого города, в том числе на Верхние ворота в начале Королевского пути. Послушайте историю о маршруте, который в былые дни был доступен только для могущественных монархов.

Затем посетите Длинный рынок и ратушу. Пройдите мимо фонтана Нептуна и двора Артуса (Dwor Artusa), чтобы взглянуть на бывшее место встречи городских купцов, а теперь отделение Исторического музея Гданьска. Пройдите в суд, где стены покрыты фризами с мифологическими и историческими персонажами. Продолжите тур к Зеленым воротам, откуда открывается вид на реку Мотлава.

Затем пройдите в церковь Девы Марии, которая считается крупнейшей кирпичной церковью в мире. Закончите 2-часовой обзорный тур у внушительного Большого арсенала и полюбуйтесь одним из лучших образцов архитектуры эпохи Возрождения в городе. Послушайте подробное описание архитектуры и обсудите средневековую историю города и его современное наследие.

Выберите вариант тура продолжительностью три часа, чтобы исследовать другие места Старого города и острова на реке Мотлава. Откройте для себя очаровательный остров Складов, полюбуйтесь местной архитектурой и яхтами на пристани. Вы увидите фантастические здания, входящие в комплекс Польской Балтийской филармонии.

Продлив экскурсию до четырех часов, вы войдете в костел Святой Бригитты, где располагается уникальный алтарь из янтаря — главного местного сырья. Оцените бесплатный вход в церковь и поразитесь необыкновенным декором ее крыш и стен.

В рамках 6-часового тура отправляйтесь на всеобъемлющую экскурсию по Старому городу и центру Гданьска. Гид расскажет все интересные факты и фантастические легенды города. У вас будет достаточно времени, чтобы исследовать каждый уголок и даже посетить Европейский центр Солидарности, один из самых современных музеев в Европе. Прогуляйтесь среди движущихся выставок и содержательных инсталляций, рассказывающих историю Польши и Гданьска.