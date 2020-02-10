Гданьск – это не только красивые памятники культуры, романтические уголки, интересные магазины и рестораны. Он также предлагает множество мероприятий и развлечений. Если вам трудно решить, что посмотреть и чем заняться, этот аудиотур придет на помощь.

Почти все места, описанные в аудиогиде, находятся в 15-20 минутах ходьбы, и для удобства вместе с устройством вы получите карту. Просто наденьте наушники и приготовьтесь провести 3 часа за просмотром достопримечательностей города.

Записи будут интересны даже для детей. Вашим гидом может быть царь Нептун, великий астроном Ян Гевелий или даже император Наполеон.

Аудиогид включает 40 записей о более чем 20 местах на 4 языках.

Аудиогид по Гданьску не содержит рекомендуемых маршрутов. Вы сами решаете, что хотите посмотреть, какие истории послушать и что выбрать в первую очередь. Если вы не любите долгие прогулки, то можете выбрать только ближайшие места для посещения. Вместе с проигрывателем для аудиогида вы получаете бесплатную карту со всеми отмеченными местами и их краткими описаниями.