Гданьск: индивидуальная обзорная экскурсия с аудиогидом

Арендуйте аудиогид и получите максимум от посещения 1000-летнего Гданьска

4
86 отзывов
Индивидуально
для 2 чел.
Арендуйте аудиогид и получите максимум от посещения 1000-летнего Гданьска.

Осмотрите главные достопримечательности города в собственном темпе.

Выбирайте из более чем 20 мест и 40 аудиодорожек.

Вы получите специальную подарочную карту и уникальный сувенир.
Гданьск: индивидуальная обзорная экскурсия с аудиогидом
Гданьск: индивидуальная обзорная экскурсия с аудиогидом
Гданьск: индивидуальная обзорная экскурсия с аудиогидом
Гданьск: индивидуальная обзорная экскурсия с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте этот тысячелетний город с помощью познавательного аудиогида
  2. Осмотрите Гданьск в собственном темпе, останавливаясь, когда захотите
  3. Выберите аудиогид на английском, немецком, русском или польском языке
Гданьск – это не только красивые памятники культуры, романтические уголки, интересные магазины и рестораны. Он также предлагает множество мероприятий и развлечений. Если вам трудно решить, что посмотреть и чем заняться, этот аудиотур придет на помощь.
Почти все места, описанные в аудиогиде, находятся в 15-20 минутах ходьбы, и для удобства вместе с устройством вы получите карту. Просто наденьте наушники и приготовьтесь провести 3 часа за просмотром достопримечательностей города.
Записи будут интересны даже для детей. Вашим гидом может быть царь Нептун, великий астроном Ян Гевелий или даже император Наполеон.
Аудиогид включает 40 записей о более чем 20 местах на 4 языках.
Аудиогид по Гданьску не содержит рекомендуемых маршрутов. Вы сами решаете, что хотите посмотреть, какие истории послушать и что выбрать в первую очередь. Если вы не любите долгие прогулки, то можете выбрать только ближайшие места для посещения. Вместе с проигрывателем для аудиогида вы получаете бесплатную карту со всеми отмеченными местами и их краткими описаниями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда аудиогида (на 6 часов или до конца дня)
  • Карта Гданьска
  • Уникальный сувенир
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Чем раньше вы прибудете в туристический информационный центр, тем больше времени у вас будет для прогулки с аудиогидом
  • Во время вашего аудиотура вы можете делать, что захотите: даже посетить бар или ресторан (еда и напитки не входят в стоимость билета)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 86 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
29
3
11
2
8
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
10 фев 2020
(Польша)
На тротуаре за дверью нет более четкой информации о том, что здесь можно взять напрокат гидов - жаль, потому что мы проезжали мимо многих «потерянных» туристов, которые пропустили удовольствие от прогулки с гидом. И это определенно стоит того. Пройдя весь маршрут, мы почувствовали сильный голод. Слишком коротко, у нас было впечатление, что мы упустили много информации, например, об истории улиц (читая их имена, безусловно, есть) о людях. Там не было ничего из легенд (например, молодая женщина из окна). Мы мечтаем о таком гиде на 8 часов маршрута или нескольких маршрутах.
M
7 мая 2019
(Германия)
Сам аудиогид был очень хорош. Объяснения и рассказы на отдельных станциях тоже были хорошими и интересными. Иногда с точки зрения, например, моряков или путешественников. Устройства были просты в использовании и технически исправны. К сожалению, в посылке было указано две туристические информации в подтверждении заказа, но на самом деле устройства были доступны только в туристической информации в центре города. Это дало нам дополнительную пешеходную дорожку примерно на 30 минут, а также было возможно только сдать устройства в том же месте.
E
25 фев 2019
(Польша)
Мы получили аудиогиды с картой в туристической информации о Длуги Тарг. Очень интересно записанный гид. Единственное, что мы пропустили, это локатор gps в руководстве, но потом мы узнали, что смартфон можно скачать AudioGuideGdansk за 7,50 злотых, и это то же самое руководство, что и в аренду туристической информации, только тот, который в приложении, подключается к gps и запрашивает нас в рядом с тем, что мы есть и чей номер теперь должен быть услышан. Тогда дома вы можете легко все слушать снова. Очень хорошая поездка с большой дозой интересной истории. Гид рассказывает интересные истории. Мы действительно рекомендуем. Ps. Гданьских выходных недостаточно, поэтому мы вернемся снова:)

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