Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф

Посетите экскурсию на весь день в музей концлагеря Штуттгоф рядом с Гданьском

4.5
2 отзыва
Индивидуально
для 3 чел.
Посетите экскурсию на весь день в музей концлагеря Штуттгоф рядом с Гданьском.

Штуттгоф был построен в 1939 году и стал последним лагерем, который Советская армия освободила в 1945 году.

Чтобы узнать больше о его истории, присоединитесь к частному туру.
Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф
Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф
Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф
Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф
Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф
Из Гданьска: экскурсия на день по музею концлагеря Штуттгоф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте в месте, ставшее свидетелем Холокоста во время Второй мировой войны
  2. Осмотрите бараки для заключенных, газовую камеру, крематорий и многое другое
  3. Узнайте об освобождении лагеря Советской армией
Отправляйтесь на экскурсию на весь день в концентрационный лагерь Штуттгоф, расположенный всего в 40 км от Гданьска. В этой поездке вы узнаете больше о людях, которые находились здесь во время Второй мировой войны, когда Польша была оккупирована нацистами.
Штуттгоф был первым концлагерем в Польше, он был построен нацистами в 1939 году. Узников освободили солдаты Советской армии в 1945 году — это был последний освобожденный концлагерь. Этот лагерь смерти построили в отдаленном месте с повышенной влажностью, в окружении лесов, к западу от польского городка Штутово (по-немецки: Штуттгоф).
За время существования лагеря жертвами геноцида стали 85 тысяч человек из 110 тысяч, которые были заключенными Штуттгофа. Во время посещения концлагеря вы сможете увидеть своими глазами газовую камеру, крематорий, бараки заключенных, сторожевую башню и узнать больше об этих постройках, которые были свидетелями ужасных событий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, говорящего на русском, английском или немецком языке
  • Услуги водителя, владеющего иностранными языками
  • Входной билет в музей Штуттгофа (музей закрыт по понедельникам)
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Место встречи: ваш отель в Гданьске
  • Пожалуйста, выберите язык для вашего тура при бронировании
  • Вход в музей Штуттгофа (выходной понедельник) включен
  • Личные расходы не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
11 окт 2019
(Норвегия)
За нами следили 25 человек, 20 старшеклассников и 5 взрослых, которые посетили концлагерь Штуттхоф. Хотелось бы, чтобы у меня был норвежский гид, но он стоил дополнительно 6000 крон, что я считал очень дорогим. Тогда мы выбрали английский гид, но не все из нас были одинаково хороши в английском. Гид был хорош, не имел к нему никакого отношения. Но у нас, вероятно, был лучший опыт / понимание нашего пребывания с норвежским гидом. Не должно стоить ничего лишнего для норвежского гида.
А
20 июня 2018
(США)

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