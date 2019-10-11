Отправляйтесь на экскурсию на весь день в концентрационный лагерь Штуттгоф, расположенный всего в 40 км от Гданьска. В этой поездке вы узнаете больше о людях, которые находились здесь во время Второй мировой войны, когда Польша была оккупирована нацистами.

Штуттгоф был первым концлагерем в Польше, он был построен нацистами в 1939 году. Узников освободили солдаты Советской армии в 1945 году — это был последний освобожденный концлагерь. Этот лагерь смерти построили в отдаленном месте с повышенной влажностью, в окружении лесов, к западу от польского городка Штутово (по-немецки: Штуттгоф).

За время существования лагеря жертвами геноцида стали 85 тысяч человек из 110 тысяч, которые были заключенными Штуттгофа. Во время посещения концлагеря вы сможете увидеть своими глазами газовую камеру, крематорий, бараки заключенных, сторожевую башню и узнать больше об этих постройках, которые были свидетелями ужасных событий.