14 отзывов оставили туристы

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Тайны Старого Гданьска

Насыщенная прогулка по городу под лейтмотив истории и загадочных легенд о нём

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Ворота Высокие (Brama Wyżynna)
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90 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Raisa
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Raisa – Гид в Гданьске
Пройти дорогой королей, по которой они торжественно въезжали в Гданьск.

Прочитать загадочные символы и послания, зашифрованные в архитектуре Cтарого города.

Узнать множество интересных исторических фактов, которых не отыскать в путеводителях.

За три часа вы увидите самое важное и услышите самое интересное о тысячелетнем Гданьске!
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска

Что вас ожидает

О королях, отношениях с Европой, взлётах и падениях Гданьска
Жизнь портового города началась уже в 10 веке — за это время случилось немало событий, составивших историю Гданьска. Я поведаю о самых ярких, а также приправлю рассказ городскими легендами. Вы узнаете, как Гданьск строил свои отношения с Польшей и с Европой, как богател, как приходил в упадок и снова возрождался. Почему он был поделен на 4 квартала. И как вышло, что в резиденции королей не останавливался ни один король? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке.

По главным символам города
На въезде в Гданьск построены Высокие ворота, которые будут нашим местом встречи и первым объектом с любопытным историческим прошлым. Дальше мы пройдём по ключевым местам города и увидим следующие достопримечательности:

  • Катовню — бывшее здании тюрьмы, а в настоящее время Музей янтаря. Вы зайдёте во внутренний двор и услышите загадочные истории этого места.
  • Золотые ворота — парадный вход в Гданьск. Они любопытны своими скульптурами и цитатами на латыни, которые сообщают всякому входящему о ценностях жителей города.
  • Улицу Длуга — центральную, где раньше жили самые богатые и влиятельные люди города.
  • Ратушу Главного города, построенную в стиле маньеризма (я подскажу, что это за стиль), внутри которой сейчас размещён Краеведческий музей.
  • Фонтан Нептуна — визитную карточку города, ведь мифологический персонаж изображает связь Гданьска с морем!
  • Зелёные ворота, пройдя через которые вы попадёте на мост и рассмотрите легендарный остров зернохранилища.
  • Марьяцкую улицу — самую аутентичную в городе. Она сохранила множество средневековых элементов, которые вы отыщете — а я о них подробнее расскажу.
  • готическую Базилику Марьяцкую — самую большую в Европе, построенную из красного кирпича.

На нашем пути встретятся и другие символы Гданьска, но давайте оставим их часть в секрете. В конце прогулки я поделюсь рекомендациями о том, куда сходить на обед и как с пользой провести досуг.

Организационные детали

  • По желанию посетим короткую бесплатную презентацию солнечного камня — янтаря. Вы узнаете историю образования камня, методы его обработки, способы распознания натурального камня от фальшивого.
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • По желанию после экскурсии вы можете подняться на башню с 409 ступеньками, откуда откроется чудесная панорама Гданьска (10 злотых/чел.)
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска
Тайны Старого Гданьска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Ворота Высокие (Brama Wyżynna).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Raisa
Raisa
Живу в Гданьске, люблю Гданьск, знаю о Гданьске много. С удовольствием делюсь своими знаниями с туристами. Являюсь профессиональным гидом по Гданьску, Сопоту, Гдыне. Делаю индивидуальные трассы для индивидуальных туристов. Провожу экскурсии на польском и на русском языках. Организовываю маршруты так, чтобы от посещения города остались только самые хорошие впечатления.
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14 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Город заиграл яркими красками после рассказов нашего удивительного гида Раисы. Мы же ходили по этим улочкам за день до экскурсии. Но ничего не видели. Раиса, огромное спасибо. Мы сходили в рыбный ресторанчик, все понравилось. Завтра вылетаем домой, наполненные историями, юмором и секретными местами о Гданьске. Ещё раз спасибо и до новых встреч. Семья из Харькова
4 марта 2020
Просто замечательная прогулка😊
9 января 2020
Прекрасный гид ))) Спасибули огромное )))
7 января 2020
Огромное спасибо за терпение, знания и чудесный город!!!
6 января 2020
Большое спасибо за очень интересную экскурсию! Новогодний Гданьск великолепен! Время пролетело совершенно незаметно. Раиса знает много интересных фактов и легенд о городе, а также дала несколько советов, которые очень нам помогли вечером, после окончания экскурсии. Спасибо большое !!! Жители города чрезвычайно гостеприимны и доброжелательны. Мы полюбили Гданьск всем сердцем)
6 января 2020
Забронировала экскурсию и ни разу не пожалела. Очень понравилась подача: все четко по существу, порой с юмором. 3 часа полетели не заметно. Узнала много нового о городе. Рекомендую Раису всем.
4 января 2020
Город сам по себе великолепный, красивый, открыточный, с богатой историей. Раиса рассказала его историю очень интересно, мы были в восторге. Все-таки гид всегда формирует впечатление от города, нам повезло с профессионалом. Спасибо!
10 ноября 2019
Большое спасибо Раисе за увлекательную и неординарную экскурсию. Раиса - это человек, благодаря которому мы влюбились в Гданьск!))
4 ноября 2019
Раиса - прекрасный гид. Нас было пятеро, в том числе двое подростков, 13 и 10 лет, которые любят задавать много вопросов) Ни один вопрос не остался без ответа, все было интересно, четко, логично, с легким юмором. Однозначно рекомендую! Надеюсь, до новых встреч!
29 октября 2019
Сегодня Раиса проводила нам экскурсию Тайны старого Гданьска. Впечатления от экскурсии просто замечательные! Раиса очень увлекательно и интересно поведала историю города, весь рассказ сопровождался уместными шутками и весёлыми комментариями, что сделало экскурсию непринуждённой и интересной. Время пролетело не заметно. Показала местные рестораны, где можно отведать польскую традиционную кухню и выпить вкусное пивко:) Отвечала на все интересующие нас вопросы как про историю города, так и про жизнь в Гданьске в целом. Рекомендуем Раису в качестве гида для увлекательного погружения в историю этого замечательного и уютного города. Благодарим!
Ещё 4 отзыва

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