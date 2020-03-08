14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

О королях, отношениях с Европой, взлётах и падениях Гданьска

Жизнь портового города началась уже в 10 веке — за это время случилось немало событий, составивших историю Гданьска. Я поведаю о самых ярких, а также приправлю рассказ городскими легендами. Вы узнаете, как Гданьск строил свои отношения с Польшей и с Европой, как богател, как приходил в упадок и снова возрождался. Почему он был поделен на 4 квартала. И как вышло, что в резиденции королей не останавливался ни один король? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке.

По главным символам города

На въезде в Гданьск построены Высокие ворота, которые будут нашим местом встречи и первым объектом с любопытным историческим прошлым. Дальше мы пройдём по ключевым местам города и увидим следующие достопримечательности:

Катовню — бывшее здании тюрьмы, а в настоящее время Музей янтаря. Вы зайдёте во внутренний двор и услышите загадочные истории этого места.

Золотые ворота — парадный вход в Гданьск. Они любопытны своими скульптурами и цитатами на латыни, которые сообщают всякому входящему о ценностях жителей города.

Улицу Длуга — центральную, где раньше жили самые богатые и влиятельные люди города.

Ратушу Главного города, построенную в стиле маньеризма (я подскажу, что это за стиль), внутри которой сейчас размещён Краеведческий музей.

Фонтан Нептуна — визитную карточку города, ведь мифологический персонаж изображает связь Гданьска с морем!

Зелёные ворота , пройдя через которые вы попадёте на мост и рассмотрите легендарный остров зернохранилища.

, пройдя через которые вы попадёте на мост и рассмотрите легендарный остров зернохранилища. Марьяцкую улицу — самую аутентичную в городе. Она сохранила множество средневековых элементов, которые вы отыщете — а я о них подробнее расскажу.

готическую Базилику Марьяцкую — самую большую в Европе, построенную из красного кирпича.

На нашем пути встретятся и другие символы Гданьска, но давайте оставим их часть в секрете. В конце прогулки я поделюсь рекомендациями о том, куда сходить на обед и как с пользой провести досуг.