Всё о Константынув-Лодзинском

Полезная информация о Константынув-Лодзинском

Что нужно знать о Константынув-Лодзинском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Константынув-Лодзинском
06:0712
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаКонстантынув-Лодзинский
По-английскиKonstantynow Lodzki
Население города17 415 чел.
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота167 м. от уровня моря

Где находится Константынув-Лодзинский на карте