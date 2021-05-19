Полезная информация о Константынув-Лодзинском
Что нужно знать о Константынув-Лодзинском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Константынув-Лодзинском
06:0712
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Константынув-Лодзинский
|По-английски
|Konstantynow Lodzki
|Население города
|17 415 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|167 м. от уровня моря