На Рождество – экскурсии в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кракове на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Краковым каждый день
Пешая
59 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковым каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
9 сен в 15:15
25 за человека
Обзорная экскурсия по Кракову
Пешая
212 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
9 сен в 14:00
10 сен в 08:00
от 130 за всё до 5 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Пешая
91 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люба
    1 сентября 2024
    Свидание с Краковым каждый день
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Отличный экскурсовод. Если будем снова в Кракове,обязательно воспользуемся вашими услугами.
  • Ю
    Юрий
    20 августа 2024
    Свидание с Краковым каждый день
    Отличная экскурсия. Узнали много нового. Экскурсовод Ирина очень удачно сочетала информацию об исторических фактах с легендами и даже анекдотами. Преподнесённая Ириной информация воспринималась легко и непринуждённо, благодаря чему многое осталось в памяти. В общем, большая благодарность экскурсоводу! Рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    14 августа 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    С Ольгой прогулка была незабываемой. время пролетело незаметно. очень интересная экскурсия. спасибо
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Кракову
    Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный знающий гид!
  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
  • А
    Алеся
    16 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Кракову
    Город с богатой историей, которую нам поведали на доступном языке с интерессными фактами и личными историями. Спасибо огромное

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На Рождество»

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  3. Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
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  1. Старый город
  2. Еврейский квартал
  3. Освенцим
Сколько стоит экскурсия по Кракову в сентябре 2024
Сейчас в Кракове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 260. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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