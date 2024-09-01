Л Люба Свидание с Краковым каждый день Спасибо большое за содержательную экскурсию. Отличный экскурсовод. Если будем снова в Кракове,обязательно воспользуемся вашими услугами.

Ю Юрий Свидание с Краковым каждый день Отличная экскурсия. Узнали много нового. Экскурсовод Ирина очень удачно сочетала информацию об исторических фактах с легендами и даже анекдотами. Преподнесённая Ириной информация воспринималась легко и непринуждённо, благодаря чему многое осталось в памяти. В общем, большая благодарность экскурсоводу! Рекомендуем.

Н Наталья Краков по максимуму: Старый город и Казимеж С Ольгой прогулка была незабываемой. время пролетело незаметно. очень интересная экскурсия. спасибо

Е Елена Обзорная экскурсия по Кракову Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!

Т Татьяна Краков по максимуму: Старый город и Казимеж Ольга прекрасный знающий гид!

B Bиктория Краков по максимуму: Старый город и Казимеж Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.