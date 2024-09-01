2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковым каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
9 сен в 15:15
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
9 сен в 14:00
10 сен в 08:00
от €130 за всё до 5 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюба1 сентября 2024Спасибо большое за содержательную экскурсию. Отличный экскурсовод. Если будем снова в Кракове,обязательно воспользуемся вашими услугами.
- ЮЮрий20 августа 2024Отличная экскурсия. Узнали много нового. Экскурсовод Ирина очень удачно сочетала информацию об исторических фактах с легендами и даже анекдотами. Преподнесённая Ириной информация воспринималась легко и непринуждённо, благодаря чему многое осталось в памяти. В общем, большая благодарность экскурсоводу! Рекомендуем.
- ННаталья14 августа 2024С Ольгой прогулка была незабываемой. время пролетело незаметно. очень интересная экскурсия. спасибо
- ЕЕлена9 июля 2024Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!
- ТТатьяна29 июня 2024Ольга прекрасный знающий гид!
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
- ААлеся16 апреля 2023Город с богатой историей, которую нам поведали на доступном языке с интерессными фактами и личными историями. Спасибо огромное
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