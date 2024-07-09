Все – экскурсии в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кракове на русском языке, цены от €25, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
скидка
4%
103 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
8985 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Кракову
Пешая
54 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Кракову
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 авг в 15:15
25 за человека
Обзорная экскурсия по Кракову
Пешая
212 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от 130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Кракову
    Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!
  • T
    Tanya
    25 июня 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Спасибо большое Олене за интересную экскурсию. У нас была очень приятная прогулка по старому городу с интересными рассказами. Рекомендуем от всей души экскурсавода Олегу. Таня и Миша.
  • Д
    Дарья
    18 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Кракову
    Прекрасная экскурсия по городу, показаны места в который простой турист не зайдет - различные уголки города. Видно что Ирина экскурсовод любит свой город и хорошо его знает.
  • И
    Ирина
    11 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Кракову
    Очень насыщенная экскурсия. Рекомендую
    Очень насыщенная экскурсия. РекомендуюОчень насыщенная экскурсия. РекомендуюОчень насыщенная экскурсия. РекомендуюОчень насыщенная экскурсия. Рекомендую
  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Кракову
    Нам все очень понравилось! Спасибо! Только помешал дождь, но это нам не подвластно!
  • И
    Инга
    3 июня 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.
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    Йоланта очень интересно и увлекательно подавала информацию, подсказала много полезных вещей. На следующий день мы повторно прошлись самостоятельно по некоторым объектам, чтобы проникнуться атмосферой и красотой города. В целом, Краков очень понравился, настоятельно рекомендуем. Спасибо большое Алине за оперативную помощь в организации экскурсии и отдельное спасибо Йоланте за очень душевный прием и незабываемые впечатления.

  • Э
    Элла
    24 апреля 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.
  • А
    Алеся
    16 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Кракову
    Город с богатой историей, которую нам поведали на доступном языке с интерессными фактами и личными историями. Спасибо огромное

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Кракову в августе 2024
Сейчас в Кракове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 130 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 369 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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