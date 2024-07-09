Е Елена Обзорная экскурсия по Кракову Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!

T Tanya Тайны и легенды старинного Кракова Спасибо большое Олене за интересную экскурсию. У нас была очень приятная прогулка по старому городу с интересными рассказами. Рекомендуем от всей души экскурсавода Олегу. Таня и Миша.

Д Дарья Ежедневная прогулка по Кракову Прекрасная экскурсия по городу, показаны места в который простой турист не зайдет - различные уголки города. Видно что Ирина экскурсовод любит свой город и хорошо его знает.

И Ирина Ежедневная прогулка по Кракову Очень насыщенная экскурсия. Рекомендую

Е Елена Ежедневная прогулка по Кракову Нам все очень понравилось! Спасибо! Только помешал дождь, но это нам не подвластно!

И Инга Тайны и легенды старинного Кракова читать дальше Йоланта очень интересно и увлекательно подавала информацию, подсказала много полезных вещей. На следующий день мы повторно прошлись самостоятельно по некоторым объектам, чтобы проникнуться атмосферой и красотой города. В целом, Краков очень понравился, настоятельно рекомендуем. Спасибо большое Алине за оперативную помощь в организации экскурсии и отдельное спасибо Йоланте за очень душевный прием и незабываемые впечатления. Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.

Э Элла Тайны и легенды старинного Кракова Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.