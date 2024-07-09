скидка
4%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
89€85 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Кракову
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 авг в 15:15
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от €130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июля 2024Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!
- TTanya25 июня 2024Спасибо большое Олене за интересную экскурсию. У нас была очень приятная прогулка по старому городу с интересными рассказами. Рекомендуем от всей души экскурсавода Олегу. Таня и Миша.
- ДДарья18 июня 2024Прекрасная экскурсия по городу, показаны места в который простой турист не зайдет - различные уголки города. Видно что Ирина экскурсовод любит свой город и хорошо его знает.
- ИИрина11 июня 2024Очень насыщенная экскурсия. Рекомендую
- ЕЕлена10 июня 2024Нам все очень понравилось! Спасибо! Только помешал дождь, но это нам не подвластно!
- ИИнга3 июня 2024Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.
- ЭЭлла24 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.
- ААлеся16 апреля 2023Город с богатой историей, которую нам поведали на доступном языке с интерессными фактами и личными историями. Спасибо огромное
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