Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом

Изучите одну из самых мрачных глав в истории Европы XX века на экскурсии с гидом по мемориалу и музею Аушвиц-Биркенау

4.4
468 отзывов
В группе
до 100 чел.
Изучите одну из самых мрачных глав в истории Европы XX века на экскурсии с гидом по мемориалу и музею Аушвиц-Биркенау.

Осмотрите подлинные здания печально известных концлагерей благодаря опытному гиду.
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом
Аушвиц-Биркенау: быстрый проход и тур с гидом

Что вы увидите 🤩

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау
  • Аушвиц 1
  • Главные ворота Аушвица
  • Аушвиц 2 – Биркенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите темную сторону европейской истории во время Второй мировой войны
  2. Воспользуйтесь билетом быстрого прохода и минуйте очереди
  3. Посетите место, где нацисты совершили злодеяния
  4. Посмотрите на личные вещи жертв – они не оставят вас равнодушными
Узнайте об одной из самых мрачных глав европейской истории 20-го века в этой экскурсии по мемориалу и музею Аушвиц-Биркенау.
Доберитесь до музея Аушвиц-Биркенау на собственном автомобиле или на общественном транспорте (автобусе или поезде). Путешествие из Кракова занимает примерно 1,5 часа. Когда вы приедете, встретите своего хозяина, который даст вам билет и представит группе.
Пройдите без очереди с заранее забронированным входом и пройдите проверку службы безопасности в аэропорту перед входом в Мемориал.
Внутри музея Освенцим I отправляйтесь на пешеходную экскурсию с профессиональным сертифицированным преподавателем примерно 1,5 - 2 часа. После этого сядьте на автобус до мемориала Аушвиц-Биркенау II, чтобы совершить часовую пешеходную экскурсию с гидом.
После этого прогуляйтесь самостоятельно и проведите сколько угодно времени в Аушвиц-Биркенау II. Возвращение в отель на автобусе, машине или поезде (транспорт не входит в стоимость).
Имейте в виду, что перерыв на обед составляет всего около 10 минут, поэтому рекомендуется взять с собой упакованный ланч.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет и профессиональный лицензированный гид
  • Помощь местного сопровождающего, который встретит вас рядом с Аушвиц 1
  • Билет для входа без очереди
  • Наушники, чтобы лучше слышать гида во время экскурсии по Аушвиц-Биркенау
  • Билет для прохода без очереди в Аушвиц-Биркенау
  • Комиссия за бронирование и обслуживание
  • Помощь гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Перевозка от/до Кракова и других городов
  • Сбор за парковку
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
  • Майки
Важная информация
  • Согласно требованиям мемориального музея Аушвиц-Биркенау, при бронировании все участники должны предоставить полное имя и контактную информацию
  • Вам могут отказать во входе, если указанное при бронировании имя не совпадает с именем на удостоверении личности
  • В соответствии с установленными требованиями, билеты в музей возврату не подлежат. Отнеситесь к покупке внимательно
  • В музей Аушвиц не разрешается проносить сумки крупнее 20x30x10 см
  • Не забывайте, что это мемориал, поэтому одеться нужно соответственно
  • Внутри музея не разрешается есть, курить и шуметь
  • Лагеря не приспособлены для посетителей в инвалидных колясках. Если вы пользуетесь инвалидным креслом и решили отправиться на экскурсию, возьмите с собой кого-то, кто сможет вам помочь
  • Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала. К сожалению, GetYourGuide и ваш гид не влияют на продолжительность перерыва
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 12 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 468 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
266
4
142
3
36
2
17
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
20 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Экскурсия с испанским гидом была отменена накануне. К счастью, мы получили его после множества звонков, но я не рекомендую эту компанию.
K
19 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это было очень информативно и трогательно, но передавалось с нужного расстояния.
S
17 ноя 2021
(Нидерланды)
Geleid door een zeer enthousiaste gids werd heel veel duidelijk over wat er toen op die plek allemaal gebeurd is. Een aanrader!
K
14 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ Очень плохо устроен !! Внезапно им пришлось самостоятельно добираться до другого лагеря. И даже людей приходилось брать с собой. Из-за этой ошибки мне также пришлось во второй раз оплатить парковку. Когда я сообщил об этом гиду. Она сказала мне, что я ничего не могу с собой поделать. ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СЕРВИС!
A
14 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
все идеально
c
13 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Гид был идеальным, она объяснила нам с большим энтузиазмом и уважением. Увидеть это в фильмах и документальных фильмах и оказаться в центре этого в реальной жизни - это совсем другое. Отправляемся туда с кишками Возвращаемся. Это нужно делать без колебаний, никто не может игнорировать все ужасы прошлого.
B
12 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Это был замечательный опыт! Хотелось бы увидеть кухню, больницу, ... а не просто прогулку в общих чертах
Valentina
11 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (it)
Вождение было не чем иным, как захватывающим. Всесторонний, профессиональный, чуткий. Абсолютно рекомендую, неприятный, но значимый опыт.
C
10 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это была очень хорошая экскурсия по очень запоминающемуся месту, она была простой для понимания, очень хорошо организованной и соответствующей месту. Еще раз спасибо за это
M
8 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
К сожалению, прием был организован катастрофически, о быстром приеме не может быть и речи: ((Наш гид был очень приятным, сама экскурсия нам очень понравилась :)
А
3 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Лучше всего брать организованный тур вместо автобуса.
D
31 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Оплачивается полная стоимость для 5 человек, включая 3 детей. Однако, когда мы приехали, сказали, что билетов для детей нет, так как они могут идти бесплатно !! Возврат не производится. И из-за этого не дали детям ни наушников, ни материалов - двое наших детей с нетерпением ждали экскурсии, когда им было 11 лет. Крайне разочарован.
А
29 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Мы покинули Италию с намерением посетить Освенцим, но из-за ряда неверных данных мы ничего не забронировали. Я попробовал сайт "Getyourguide.it", выбирая из доступных туров (мне удалось найти место накануне). Ожидания были невысокими, но, честно говоря, это был очень положительный опыт, напряженные три с половиной часа. Совершенно не хочу комментировать увиденное, пережитое, пережитое в душе тоже личное. Определенно посещение, которое нужно сделать в течение всей жизни. Потому что нужно помнить и передавать эти знания.
А
29 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Сначала было несколько трудностей с поиском нашего гида, так как на сайте был небольшой хаос из-за большого количества групп, но, поскольку вы получили номер телефона гида, проблема была решена быстро.
P
29 окт 2021
Оригинал (nl)
Должен уметь хорошо ходить, в остальном очень впечатляет.
Ещё 453 отзыва

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