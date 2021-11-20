Узнайте об одной из самых мрачных глав европейской истории 20-го века в этой экскурсии по мемориалу и музею Аушвиц-Биркенау.

Доберитесь до музея Аушвиц-Биркенау на собственном автомобиле или на общественном транспорте (автобусе или поезде). Путешествие из Кракова занимает примерно 1,5 часа. Когда вы приедете, встретите своего хозяина, который даст вам билет и представит группе.

Пройдите без очереди с заранее забронированным входом и пройдите проверку службы безопасности в аэропорту перед входом в Мемориал.

Внутри музея Освенцим I отправляйтесь на пешеходную экскурсию с профессиональным сертифицированным преподавателем примерно 1,5 - 2 часа. После этого сядьте на автобус до мемориала Аушвиц-Биркенау II, чтобы совершить часовую пешеходную экскурсию с гидом.

После этого прогуляйтесь самостоятельно и проведите сколько угодно времени в Аушвиц-Биркенау II. Возвращение в отель на автобусе, машине или поезде (транспорт не входит в стоимость).

Имейте в виду, что перерыв на обед составляет всего около 10 минут, поэтому рекомендуется взять с собой упакованный ланч.