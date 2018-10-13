Аушвиц — это место, которое постоянно напоминает людям о хрупкости и бесценности человеческой жизни. В рамках этого тура на день с выездом из Кракова вы откроете для себя это печально известное место и узнаете о месте действия одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Приобретая этот тур, вы получаете частный автомобиль, который доставит вас в Аушвиц-1, профессионального гида в Аушвиц-Биркенау, а также обратную перевозку в Краков.

Аушвиц стал синонимом зверств и тайн, покрытых мраком. В этом мрачном и жутком месте вы окажетесь наедине с историей и поразмыслите над одними из самых сложных уроков нашего времени. Несмотря на всю мрачность, Аушвиц обязательно нужно посетить. Во время визита вы получите представление о том, как управлялся этот лагерь, как в нем жили и умирали заключенные и почему мы никогда не должны забывать об этом периоде истории.

Музейные территории в Аушвиц-Биркенау включают около 150 зданий и 300 руин. Осмотрите дороги, заборы, смотровые вышки, железнодорожные платформы, а также подробные экспозиции и документы.