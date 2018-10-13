Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова на автомобиле с гидом

Отправляйтесь в тур на 6,5 часов с выездом из Кракова и посетите Аушвиц - один из самых известных концентрационных

4.4
50 отзывов
В группе
до 15 чел.
Отправляйтесь в тур на 6,5 часов с выездом из Кракова и посетите Аушвиц — один из самых известных концентрационных лагерей в мире.

Узнайте об ужасной истории лагеря, осмотрев Аушвиц-1 и Аушвиц-2.
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова на автомобиле с гидом
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова на автомобиле с гидом
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова на автомобиле с гидом

Что вы увидите 🤩

  • Аушвиц 1
  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау
  • Аушвиц 2 – Биркенау
  • Главные ворота Аушвица
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите мрачный мемориал Аушвиц-Биркенау
  2. Загляните внутрь мемориала и осмотрите экспозиции, которые помогут вам лучше понять, что происходило в концлагере
  3. Узнайте об истории лагеря от опытного местного гида во время групповой экскурсии
  4. Воспользуйтесь частной перевозкой с гибким графиком в соответствии с вашими потребностями
Аушвиц — это место, которое постоянно напоминает людям о хрупкости и бесценности человеческой жизни. В рамках этого тура на день с выездом из Кракова вы откроете для себя это печально известное место и узнаете о месте действия одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Приобретая этот тур, вы получаете частный автомобиль, который доставит вас в Аушвиц-1, профессионального гида в Аушвиц-Биркенау, а также обратную перевозку в Краков.
Аушвиц стал синонимом зверств и тайн, покрытых мраком. В этом мрачном и жутком месте вы окажетесь наедине с историей и поразмыслите над одними из самых сложных уроков нашего времени. Несмотря на всю мрачность, Аушвиц обязательно нужно посетить. Во время визита вы получите представление о том, как управлялся этот лагерь, как в нем жили и умирали заключенные и почему мы никогда не должны забывать об этом периоде истории.
Музейные территории в Аушвиц-Биркенау включают около 150 зданий и 300 руин. Осмотрите дороги, заборы, смотровые вышки, железнодорожные платформы, а также подробные экспозиции и документы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на частном транспорте
  • Личный англоговорящий экскурсовод и водитель
  • Опытный гид
  • Плата за вход в достопримечательности
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Курение
Важная информация
  • В соответствии с требованиями мемориала и музея Аушвиц-Биркенау, все участники тура обязаны предоставить полное имя и контактные данные при бронировании
  • Если указанное при бронировании имя не совпадает с именем на удостоверении личности, предъявленном при входе, вам могут отказать во входе
  • В соответствии с требованиями, все билеты в музей возврату не подлежат. Отнеситесь сознательно к участию в туре
  • Есть, курить, производить фотосъемку внутри зданий и шуметь запрещается
  • Трансфер производится от выбранных отелей
  • Для подтверждения трансфера от отеля свяжитесь с туроператором как минимум за 24 часа до начала тура
  • При отсутствии информации об отеле трансфер состоится по адресу: Plac Szczepański 8, Краков
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
9
3
3
2
3
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
13 окт 2018
(Франция)
Идеально! Очень хороший водитель (английский), он подобрал нас перед отелем, высадил перед музеем Освенцим, а затем высадил перед лагерем Биркенау. Очень хороший французский гид, с удовольствием ответил на все наши вопросы. Визит памятный, хотя и ужасающий …
L
13 июня 2019
(Великобритания)
Принесите питьевую воду.
А
24 ноя 2021
(Великобритания)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кракова

👥Групповые🎫Билеты🖼Музеи🗽ДостопримечательностиКультура и историяИскусство и музеиИстория и наследиеМероприятияВторая мировая войнаАвтобусы и минивэныОбразовательные мероприятияОднодневные турыОбъекты ЮНЕСКООднодневная поездкаГрупповые мероприятияМузеи и выставкиПешие турыЭкскурсии о ХолокостеТемный туризмГлавные ворота АушвицаГосударственный музей Аушвиц-БиркенауАушвиц 1Аушвиц 2 – Биркенау🏡Выездные🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Кракове

Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
В группе
до 50 чел.
4.3
2392
2 982
за 1 чел.
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Отправляйтесь в тур на полдня из Кракова, чтобы посетить нацистские концлагеря Аушвиц
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова
В группе
до 15 чел.
4.6
264
7ч 30м
2 618
за 1 чел.
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова
Посетите бывшие концентрационные лагеря Аушвиц-1 и Аушвиц-2 - Биркенау
Музей Аушвиц-Биркенау: тур с гидом из Кракова на минивэне
Входной билет
4.5
4570
4 288
за 1 чел.
Музей Аушвиц-Биркенау: тур с гидом из Кракова на минивэне
Побывайте в бывшем крупнейшем концлагере в рамках 8-часового тура из Кракова на минивэне
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
В группе
до 15 чел.
4.5
738
2 688
за 1 чел.
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Погрузитесь в историю во время экскурсии на день в Аушвиц
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
В группе
до 31 чел.
4.6
11
90
за 1 чел.
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
🚘 Трансфер
В 70 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город Освенцим, где
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Ежедневно 09:00
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Индивидуально
для 7 чел.
5
10
390
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Экскурсия начнется с лагеря Аушвиц - вы сможете пройти по территории лагеря, побывать
6 дек
7 дек
8 дек
ещё...
Ежедневно, время по договоренности
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
В группе
до 10 чел.
4.8
86
1 870
за 1 чел.
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Отправляйтесь с местным гидом в самую известную и важную часть средневекового Старого города Кракова, ставшего одним из
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
В группе
до 50 чел.
4.4
3484
3 553
за 1 чел.
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Побывайте в соляной шахте в Величке во время экскурсии из Кракова
Краков: тур на электромашине за 3 часа
В группе
до 25 чел.
4
1
22
за 1 чел.
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Осмотрите главные достопримечательности Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически чистой
Ежедневно - в 09:00, 13:00 и 17:00
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
В группе
до 31 чел.
4.9
23
35
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
👣 Пешеходная
Нас ждет прогулка по самым ярким местам Польского Кракова - по его величественным соборам
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00
Экскурсия в Освенцим из Кракова
В группе
до 15 чел.
4.8
19
90
за 1 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
2 дек
3 дек
5 дек
ещё...
ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Индивидуально
для 8 чел.
5
2
390
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...

Discover Cracow проводит ещё 4 экскурсии

Частная экскурсия по Кракову на полдня
Индивидуально
для 6 чел.
4.7
44
3ч 30м
17 951
за 1-6 чел.
Частная экскурсия по Кракову на полдня
Откройте для себя секреты Кракова во время экскурсии на 3,5 часа, из которой вы узнаете историю
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
В группе
до 15 чел.
4.5
542
4 315
за 1 чел.
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Проведите день в мемориале и музее Аушвиц-Биркенау
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.2
913
1ч 30м
695
за 1 чел.
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Посетите Вавельский холм, главную туристическую достопримечательность Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
В группе
до 15 чел.
4.3
3172
5ч 30м
2 431
за 1 чел.
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Посетите один из крупнейших в мире подземных музеев горного дела, где когда-то добывали из недр «белое золотое» - так
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кракове
🇵🇱