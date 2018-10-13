Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите мрачный мемориал Аушвиц-Биркенау
Загляните внутрь мемориала и осмотрите экспозиции, которые помогут вам лучше понять, что происходило в концлагере
Узнайте об истории лагеря от опытного местного гида во время групповой экскурсии
Воспользуйтесь частной перевозкой с гибким графиком в соответствии с вашими потребностями
Аушвиц — это место, которое постоянно напоминает людям о хрупкости и бесценности человеческой жизни. В рамках этого тура на день с выездом из Кракова вы откроете для себя это печально известное место и узнаете о месте действия одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Приобретая этот тур, вы получаете частный автомобиль, который доставит вас в Аушвиц-1, профессионального гида в Аушвиц-Биркенау, а также обратную перевозку в Краков.
Аушвиц стал синонимом зверств и тайн, покрытых мраком. В этом мрачном и жутком месте вы окажетесь наедине с историей и поразмыслите над одними из самых сложных уроков нашего времени. Несмотря на всю мрачность, Аушвиц обязательно нужно посетить. Во время визита вы получите представление о том, как управлялся этот лагерь, как в нем жили и умирали заключенные и почему мы никогда не должны забывать об этом периоде истории.
Музейные территории в Аушвиц-Биркенау включают около 150 зданий и 300 руин. Осмотрите дороги, заборы, смотровые вышки, железнодорожные платформы, а также подробные экспозиции и документы.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на частном транспорте
Личный англоговорящий экскурсовод и водитель
Опытный гид
Плата за вход в достопримечательности
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Курение
Важная информация
В соответствии с требованиями мемориала и музея Аушвиц-Биркенау, все участники тура обязаны предоставить полное имя и контактные данные при бронировании
Если указанное при бронировании имя не совпадает с именем на удостоверении личности, предъявленном при входе, вам могут отказать во входе
В соответствии с требованиями, все билеты в музей возврату не подлежат. Отнеситесь сознательно к участию в туре
Есть, курить, производить фотосъемку внутри зданий и шуметь запрещается
Трансфер производится от выбранных отелей
Для подтверждения трансфера от отеля свяжитесь с туроператором как минимум за 24 часа до начала тура
При отсутствии информации об отеле трансфер состоится по адресу: Plac Szczepański 8, Краков
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Lorine
13 окт 2018
(Франция)
Идеально! Очень хороший водитель (английский), он подобрал нас перед отелем, высадил перед музеем Освенцим, а затем высадил перед лагерем Биркенау. Очень хороший французский гид, с удовольствием ответил на все наши вопросы. Визит памятный, хотя и ужасающий …
L
Lissa Marie
13 июня 2019
(Великобритания)
Принесите питьевую воду.
А
Аноним
24 ноя 2021
(Великобритания)
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