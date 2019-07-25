Название «Освенцим» является синонимом злодеяний и секретов, окутанных туманом. В этом мрачном и жутком месте вы станете свидетелем истории и травм 20-го века и примете участие в некоторых из самых сложных уроков в истории человечества.

Несмотря на темноту, Освенцим - место, которое просто необходимо посетить. Получите представление о том, как управлялся этот лагерь, о мире тех, кто здесь жил и умер, и о том, почему этот период истории никогда не следует забывать.

Музейные зоны Освенцима-Биркенау включают около 150 зданий и 300 руин. Посмотрите на дороги, заборы, сторожевые башни и железнодорожные пандусы вместе с интересными и информативными экспонатами и документацией.