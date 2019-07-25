Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова

Проведите день в мемориале и музее Аушвиц-Биркенау

4.6
542 отзыва
В группе
до 15 чел.
Проведите день в мемориале и музее Аушвиц-Биркенау.

Узнайте историю из информативных экспонатов и документации.

Организуйте для вас билеты и транспорт.
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова
Аушвиц-Биркенау: экскурсия с гидом из Кракова

Что вы увидите 🤩

  • Главные ворота Аушвица
  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау
  • Аушвиц 1
  • Аушвиц 2 – Биркенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите мрачный мемориал в Аушвиц-Биркенау
  2. Узнайте об истории этого места от информативного гида
  3. Загляните внутрь мемориала и осмотрите экспозиции, которые помогут вам лучше понять, что происходило в концлагере
Название «Освенцим» является синонимом злодеяний и секретов, окутанных туманом. В этом мрачном и жутком месте вы станете свидетелем истории и травм 20-го века и примете участие в некоторых из самых сложных уроков в истории человечества.
Несмотря на темноту, Освенцим - место, которое просто необходимо посетить. Получите представление о том, как управлялся этот лагерь, о мире тех, кто здесь жил и умер, и о том, почему этот период истории никогда не следует забывать.
Музейные зоны Освенцима-Биркенау включают около 150 зданий и 300 руин. Посмотрите на дороги, заборы, сторожевые башни и железнодорожные пандусы вместе с интересными и информативными экспонатами и документацией.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе с кондиционером
  • Лицензированный гид
  • Все сборы и билеты
  • Встреча в месте встречи (если выбран вариант)
Что не входит
  • Чаевые
  • Еда и напитки
  • Трансфер от/до отеля (если этот вариант был выбран)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • В соответствии с требованиями Мемориала и музея Аушвиц-Биркенау все участники должны указать свое полное имя и контактные данные при бронировании
  • Во входе может быть отказано, если имя, указанное при бронировании, не совпадает с именем в удостоверении личности, указанном при входе
  • Из-за требований все билеты в музей возврату не подлежат. Пожалуйста, внимательно рассмотрите свою покупку
  • Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала. К сожалению, GetYourGuide и ваш гид никак не влияют на продолжительность перерывов
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
25 июля 2019
Однодневная поездка из Освенцима в Биркенау прошла успешно. В начальной точке в Кракове руководство Get Your Guide было тихим, и между группой и гидом не было особого обмена словами. У всех на груди были бирки, и после этого мы последовали за проводником в очередь на автобус. Возможно, нам нужна была небольшая устная информация о том, что происходит, расписании и т. Д. По пути нам показали впечатляющий документальный фильм об освобождении Освенцима. Мы поехали к месту назначения на автобусе, и по прибытии группа была разделена на более мелкие группы во главе с местными гидами. Гид на месте был хорошо осведомлен. Однако в пункте назначения была небольшая пробка, поэтому иногда было сложно собрать группу во время тура. Удачный день в целом. Экскурсия с гидом, но требует активного участия участника, чтобы остаться с группой.
А
10 сен 2018
Очень трогательный визит с гидом, который знал, как ответить на все наши вопросы, и который, несмотря на свой опыт, всегда сохраняет эту эмоцию во время объяснений. Только небольшой недостаток, мы не знали, как увидеть все, что мы должны были увидеть, потому что было слишком много людей в лагерях. Однако на уровне оператора, организовавшего тур, сотрудники были не очень «приветливы». Было указано, что шаттл может забрать нас в нашем отеле, если он находится в центре (что было в нашем случае), но когда мы связались с оператором, чтобы договориться, он сообщил нам, что это не так. невозможно, и что мы должны были пойти на одно из мест встречи в 6:20 утра. Водитель, как и «гид», не говорили ни слова по-французски, и когда мы пытались задать им вопрос для организации, не удосужились ответить нам. В автобусе показали фильм без возможности перевода на французский язык.
M
4 июня 2018
Освенцим - одно из мест, где каждый должен видеть, чтобы не забывать о том, на что способно человечество. Тур был хорошо организован, а гид был очень информативным и знающим! Единственное, что нам не понравилось, так это обратный путь из Освенцима. Водитель был не очень дружелюбен и, вдобавок ко всему, он писал и проверял WhatsApp, когда ехал с автобусом, полным людей!!!!! Совершенно неприемлемо!
Ещё 539 отзывов

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