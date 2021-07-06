Отправляйтесь из Кракова в Биркенау рядом с городом Освенцим. Дорога на автобусе с кондиционером займет около 1,5 часов. По прибытии немного передохните. Перед началом тура возьмите информационный буклет на вашем языке и получите от водителя всю необходимую информацию о том, что стоит увидеть.

Самостоятельно осмотрите крупнейший нацистский лагерь. В вашем распоряжении будет минимум 1,5 часа на осмотр остатков бараков для заключенных и печально известных газовых камер. После мемориала Биркенау посетите музей Аушвиц. Перед входом получите рекомендации от водителя. Проведите в музее до 2 часов и оцените многочисленные постоянные выставки, демонстрирующие весь ужас лагеря. В конце тура следуйте к отправной точке в Кракове и осмотрите различные достопримечательности по пути.