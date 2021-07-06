Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте музей Аушвиц и мемориал Биркенау
Узнайте об истории Холокоста и геноциде
Посетите многочисленные постоянные выставки на территории музея
Отправляйтесь из Кракова в Биркенау рядом с городом Освенцим. Дорога на автобусе с кондиционером займет около 1,5 часов. По прибытии немного передохните. Перед началом тура возьмите информационный буклет на вашем языке и получите от водителя всю необходимую информацию о том, что стоит увидеть.
Самостоятельно осмотрите крупнейший нацистский лагерь. В вашем распоряжении будет минимум 1,5 часа на осмотр остатков бараков для заключенных и печально известных газовых камер. После мемориала Биркенау посетите музей Аушвиц. Перед входом получите рекомендации от водителя. Проведите в музее до 2 часов и оцените многочисленные постоянные выставки, демонстрирующие весь ужас лагеря. В конце тура следуйте к отправной точке в Кракове и осмотрите различные достопримечательности по пути.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от места встречи в центре Кракова
Трансфер и высадка в обе стороны
Вход в оба лагеря Аушвиц-Биркенау
Путеводители на 19 языках
Что не входит
Еда и напитки
Экскурсия с гидом (если не выбрана соответствующая опция)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Домашние животные
Майки
Важная информация
В соответствии с требованиями Мемориала и музея Аушвиц-Биркенау все участники должны указать свое полное имя и контактные данные при бронировании
Во входе может быть отказано, если имя, указанное при бронировании, не совпадает с именем в удостоверении личности, указанном при входе
Из-за требований все билеты в музей возврату не подлежат. Пожалуйста, внимательно рассмотрите свою покупку
Максимальный размер сумок и рюкзаков, разрешенных на территории музея, составляет 30x20x10 см
В музее есть места, где нельзя фотографировать
Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала. К сожалению, GetYourGuide и ваш гид никак не влияют на продолжительность перерывов
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 290 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
249
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jean-Marc
6 июля 2021
(Франция)
От трансфера до экскурсии все было идеально и хорошо организовано. Наш водитель Грег был пунктуален и высадил нас в отеле в Кракове. Я рекомендую!
Shaïma
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Гид наверху супер приятный и услужливый.
R
Rui
29 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Место с огромным эмоциональным зарядом, переносящим нас в измерение человеческой жестокости. Я рекомендую этот опыт.
Sara
28 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Это было превосходно! Гид очень приветливый и внимательный. Само посещение действительно интересное и незабываемое.
G
Glykeria
28 ноя 2021
(Греция)
Оригинал (en)
Это был удивительный опыт. Водитель также был очень королем и услужливым.
N
Noemi
28 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Всего через 10 минут после окончания этого опыта я могу сказать, что хорошо провел время и смог посетить все за несколько часов. Тур был хорошо организован
J
Jessica
25 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Все идеально, продумано до мельчайших деталей. Я советую!
C
Cintia
19 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (es)
Гид всегда очень любезен. Отлично все!
E
Emran
19 ноя 2021
(Норвегия)
Оригинал (en)
Спасибо за фантастическую поездку. Мы были группой из 4 человек. Мы начали на 30 минут раньше (09.50), так как все были там, и это дало нам больше времени, чтобы увидеть Освенцим и Биркенау, по 2 часа на каждое место. Это прекрасное время, чтобы увидеть Аушвиц-Биркенау. Автобус был комфортабельным и показывал видео об Освенциме. Поездка занимает около 1,5 часов, и гид очень услужливый. Рекомендую использовать Павел.
C
Camila
19 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (en)
Una visita muy dura emocionalmente, pero necesaria. Una experiencecia que no se olvida. La visita fue sin guía, pero con un libro que explica parte por parte la history y el Recorrido de los dos Campos de Concentración.
B
Beatriz
18 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Все было очень хорошо организовано, и мне все это нравилось. Замечательные и пунктуальные люди.
А
Аноним
18 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Хорошо организованный
А
Аноним
17 ноя 2021
Оригинал (en)
Недорого и хорошо
N
Nameche
14 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Очень интересный опыт. Гиды дружелюбны и следят за тем, чтобы все были в курсе последней информации. Было бы желательно провести еще немного времени в Освенциме, так как здесь есть что посмотреть и почитать.
S
STEFANO
13 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Несоблюдение правил covid на борту автобуса. Билетов для прохода без очереди не было, и мы ждали более часа, пока они выдадут нам билеты, в отличие от того, что мы ожидали и забронировали. Наш очень добрый и знающий гид.
Ещё 275 отзывов
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