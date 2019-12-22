Отправьтесь на однодневную историческую экскурсию в Мемориальный музей Аушвиц-Биркенау, где когда-то действовали печально известные концлагеря времен Второй мировой войны. Узнайте об этой части мировой истории с лицензированным гидом, который объяснит значение этих лагерей.

Выезжайте из Кракова на комфортабельном минивэне с кондиционером, чтобы сначала посетить KL Auschwitz 1. Пройдите через железные ворота с печально известным лозунгом Arbeit Macht Frei, что означает «Работа освобождает вас». Посмотрите 22 кирпичных барака, в которых были размещены сотни тысяч жертв Холокоста.

Затем пройдите к блоку 11, так называемой тюрьме внутри тюрьмы. В блоке 11 были специальные камеры пыток, в которых к заключенным применялись различные наказания. Первые попытки уничтожения с использованием Циклона Б были предприняты именно в этом блоке, и единственные сохранившиеся крематорий и газовая камера находятся в конце лагеря.

После посещения KL Auschwitz 1 отправляйтесь на минивэне в KL Auschwitz 2 Birkenau. Эта часть лагеря в 25 раз больше, чем Освенцим 1, и была самой большой из концентрационных лагерей. Здесь погибло более 1 миллиона человек.

Завершите свой визит в Мемориале и отдайте дань уважения всем жертвам геноцида, прежде чем отправиться обратно в Краков.