Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова

Погрузитесь в историю во время экскурсии на день в Аушвиц

4.6
738 отзывов
В группе
до 15 чел.
Погрузитесь в историю во время экскурсии на день в Аушвиц.

Узнайте о том, что происходило в этом лагере, и как это повлияло на прошлое и настоящее.
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с гидом на целый день из Кракова

Что вы увидите 🤩

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау
  • Аушвиц 2 – Биркенау
  • Аушвиц 1
  • Главные ворота Аушвица
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправьтесь на однодневную историческую экскурсию в Мемориальный музей Аушвиц-Биркенау, где когда-то действовали печально известные концлагеря времен Второй мировой войны. Узнайте об этой части мировой истории с лицензированным гидом, который объяснит значение этих лагерей.
Выезжайте из Кракова на комфортабельном минивэне с кондиционером, чтобы сначала посетить KL Auschwitz 1. Пройдите через железные ворота с печально известным лозунгом Arbeit Macht Frei, что означает «Работа освобождает вас». Посмотрите 22 кирпичных барака, в которых были размещены сотни тысяч жертв Холокоста.
Затем пройдите к блоку 11, так называемой тюрьме внутри тюрьмы. В блоке 11 были специальные камеры пыток, в которых к заключенным применялись различные наказания. Первые попытки уничтожения с использованием Циклона Б были предприняты именно в этом блоке, и единственные сохранившиеся крематорий и газовая камера находятся в конце лагеря.
После посещения KL Auschwitz 1 отправляйтесь на минивэне в KL Auschwitz 2 Birkenau. Эта часть лагеря в 25 раз больше, чем Освенцим 1, и была самой большой из концентрационных лагерей. Здесь погибло более 1 миллиона человек.
Завершите свой визит в Мемориале и отдайте дань уважения всем жертвам геноцида, прежде чем отправиться обратно в Краков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Проезд на минивэне с кондиционером
  • Англоязычный водитель
  • Входные билеты
  • Местный англоязычный гид
  • Наушники
  • Буклет на разных языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Майки
  • Алкоголь и наркотики
  • Взрывчатые вещества
Важная информация
  • Согласно требованиям мемориального музея Аушвиц-Биркенау, при бронировании все участники должны предоставить полное имя и контактную информацию
  • Вам могут отказать во входе, если указанное при бронировании имя не совпадает с именем на удостоверении личности
  • В соответствии с установленными требованиями, билеты в музей возврату не подлежат. Отнеситесь к заказу внимательно
  • Тур не рекомендуется детям до 14 лет
  • Если заказ оформлен за месяц и ранее, время встречи може измениться. В случае изменений вам позвонят по телефону или отправят письмо на электронной почту
  • Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала. К сожалению, GetYourGuide и ваш гид не влияют на продолжительность перерыва
  • В музей Аушвиц не допускаются сумки крупнее 20x30x10 см
  • Сообщите, требуется ли вам детское кресло
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 738 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
459
4
219
3
43
2
11
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
22 дек 2019
(Великобритания)
Поездка была очень информативной, и гид был очень хорошим. Мы были подобраны из нашего отеля автобусом с экипажем, и хотя водитель был очень хорош, автобус с экипажем был слишком тесен для езды на час и десять минут. В нашем предыдущем туре в Освенцим мы были в автобусе с экипажем в течение десяти минут и переведены в роскошный автобус.
K
10 ноя 2019
(Великобритания)
Фантастический гид, очень знающий! она была великолепна! транспортный парень отправил сообщение вечером, прежде чем сообщить нам, что время посадки было изменено с 8 утра до 6:15 утра. Он был очень грубым, не позволил нам использовать наши мобильные телефоны в автобусе, сказал нам отключить их, также мы сказали, что будем Получите 15-минутный перерыв между обоими местами, так и не получили, так как мы были голодны, у нас было что-то быстрое, чтобы поесть в ресторане после того, как он закончился … только для парня-транспортника, чтобы сказать нам: "Что ты делаешь? у нас нет времени поесть!? мы были поражены этим! противен хулисскому поведению
I
30 окт 2019
Наш пикап был 8-местным такси. Таксист пах сигаретным дымом. Я должен был сидеть рядом с ним весь путь туда и обратно, нюхая от него дым, который был совсем не приятен. Английский гид отлично объяснил экспонаты. Она также была внимательна, когда один из туристов вейпировал, и очень вежливо дала ему знак остановиться. Однако в Освенциме-Биркенау не было времени для прогулок по разным районам.

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