Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте о масштабах геноцида в лагерях Аушвиц-Биркенау
Взгляните на останки лагеря и личные вещи узников времен Холокоста
Познакомьтесь с условиями жизни и трагической судьбой заключенных Аушвица
Отправляйтесь из Кракова в городок Освенцим, чтобы посетить самый большой комплекс нацистских концентрационных лагерей времен Второй мировой войны. Вам откроется ужасная судьба более чем 1,3 миллиона жертв, погибших в Аушвиц и Биркенау.
Первая часть вашего тура — 2-часовой визит в лагерь Аушвиц-1, где в бывших бараках для заключенных расположена постоянная выставка.
После этого вы проведете час в лагере Аушвиц-2 – Биркенау — самом большом из более чем 40 лагерей и подразделений, составлявших комплекс Аушвиц. Взгляните на останки крематориев, разгрузочную платформу, сохранившиеся бараки и памятник последним жертвам лагеря.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт туда и обратно на автобусе или минивэне
Информационные буклеты на вашем языке
Входной билет в Освенцим I и Освенцим II-Биркенау
Вступительный ролик в автобусе по дороге к Мемориалу
Входной билет для индивидуальных посетителей в соответствии с правилами музея Аушвиц-Биркенау
Что не входит
Продукты питания и напитки
Живой гид (если не выбран вариант экскурсии)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Согласно требованиям Мемориала и музея Аушвиц-Биркенау, все участники должны указать свое полное имя и контактные данные при бронировании
Во входе может быть отказано, если имя, указанное при бронировании, не совпадает с именем в удостоверении личности, указанном при входе
Из-за требований все билеты в музей возврату не подлежат. Пожалуйста, внимательно обдумайте свою покупку
Пожалуйста, принесите свое удостоверение личности для проверки
Максимальный размер багажа, который вы можете пронести в помещения AB Museum, составляет 30x20x10 см
Местный партнер сделает все возможное, чтобы разместить вас в выбранное время, но обратите внимание, что время начала является приблизительным и может измениться
Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала
Входные билеты для индивидуальных посетителей без преподавателей бесплатны и предоставляются музеем Аушвиц-Биркенау в соответствии с официальными правилами музея
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
В помещении необходимо носить защитную маску
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 2392 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anastasia
29 сен 2021
(Израиль)
Заказывали трансфер до Аушвица без гида, очень удобная опция для тех, кто не хочет экскурсию и хочет осмотреться самому. Выезд задержался на 15 минут, но в остальном все было замечательно: дали брошюру на русском, билеты, времени по 2 часа в Аушвице 1 и Аушвице 2 нам хватило, чтобы осмотреться. Дорога заняла всего 3 часа в обе стороны, своим ходом это было бы 3 часа только в одну сторону. Мы довольны.
А
Аноним
3 мар 2020
(Великобритания)
Это отличный способ сделать и Освенцим и Биркенау, время было как раз для обоих. Мы уехали в 9:45 и вернулись около 6 часов. Это долгий день, но он вам нужен, если вы хотите сделать все. Мы даже смотрели там очень интересный документальный фильм о ролике, снятом российскими войсками во время освобождения лагеря, это было почти так же впечатляюще, как поездка, но было довольно мучительным
O
Omar
21 фев 2020
(Финляндия)
Было приятно доставать билеты тот же день утром как встали через интернет. Всё получилось очень хорошо и профессионально а главное цена билетов была подходящая. К сожалению не было гида на русском языке. Время на посещение в концлагеря было недостаточно, не хватило ещё на один час. В целом всё понравилось, место историческое и интересное. Спасибо!
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