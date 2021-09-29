Отправляйтесь из Кракова в городок Освенцим, чтобы посетить самый большой комплекс нацистских концентрационных лагерей времен Второй мировой войны. Вам откроется ужасная судьба более чем 1,3 миллиона жертв, погибших в Аушвиц и Биркенау.

Первая часть вашего тура — 2-часовой визит в лагерь Аушвиц-1, где в бывших бараках для заключенных расположена постоянная выставка.

После этого вы проведете час в лагере Аушвиц-2 – Биркенау — самом большом из более чем 40 лагерей и подразделений, составлявших комплекс Аушвиц. Взгляните на останки крематориев, разгрузочную платформу, сохранившиеся бараки и памятник последним жертвам лагеря.