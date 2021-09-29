Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова

Отправляйтесь в тур на полдня из Кракова, чтобы посетить нацистские концлагеря Аушвиц

4.4
2392 отзыва
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь в тур на полдня из Кракова, чтобы посетить нацистские концлагеря Аушвиц и Биркенау — самый важный объект Всемирного наследия в Польше.
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова

Что вы увидите 🤩

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау
  • Главные ворота Аушвица
  • Аушвиц 1
  • Аушвиц 2 – Биркенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте о масштабах геноцида в лагерях Аушвиц-Биркенау
  2. Взгляните на останки лагеря и личные вещи узников времен Холокоста
  3. Познакомьтесь с условиями жизни и трагической судьбой заключенных Аушвица
Отправляйтесь из Кракова в городок Освенцим, чтобы посетить самый большой комплекс нацистских концентрационных лагерей времен Второй мировой войны. Вам откроется ужасная судьба более чем 1,3 миллиона жертв, погибших в Аушвиц и Биркенау.
Первая часть вашего тура — 2-часовой визит в лагерь Аушвиц-1, где в бывших бараках для заключенных расположена постоянная выставка.
После этого вы проведете час в лагере Аушвиц-2 – Биркенау — самом большом из более чем 40 лагерей и подразделений, составлявших комплекс Аушвиц. Взгляните на останки крематориев, разгрузочную платформу, сохранившиеся бараки и памятник последним жертвам лагеря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт туда и обратно на автобусе или минивэне
  • Информационные буклеты на вашем языке
  • Входной билет в Освенцим I и Освенцим II-Биркенау
  • Вступительный ролик в автобусе по дороге к Мемориалу
  • Входной билет для индивидуальных посетителей в соответствии с правилами музея Аушвиц-Биркенау
Что не входит
  • Продукты питания и напитки
  • Живой гид (если не выбран вариант экскурсии)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Согласно требованиям Мемориала и музея Аушвиц-Биркенау, все участники должны указать свое полное имя и контактные данные при бронировании
  • Во входе может быть отказано, если имя, указанное при бронировании, не совпадает с именем в удостоверении личности, указанном при входе
  • Из-за требований все билеты в музей возврату не подлежат. Пожалуйста, внимательно обдумайте свою покупку
  • Пожалуйста, принесите свое удостоверение личности для проверки
  • Максимальный размер багажа, который вы можете пронести в помещения AB Museum, составляет 30x20x10 см
  • Местный партнер сделает все возможное, чтобы разместить вас в выбранное время, но обратите внимание, что время начала является приблизительным и может измениться
  • Темп и продолжительность экскурсий определяет служба посетителей мемориала
  • Входные билеты для индивидуальных посетителей без преподавателей бесплатны и предоставляются музеем Аушвиц-Биркенау в соответствии с официальными правилами музея
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 2392 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1357
4
677
3
193
2
81
1
84
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
29 сен 2021
(Израиль)
Заказывали трансфер до Аушвица без гида, очень удобная опция для тех, кто не хочет экскурсию и хочет осмотреться самому. Выезд задержался на 15 минут, но в остальном все было замечательно: дали брошюру на русском, билеты, времени по 2 часа в Аушвице 1 и Аушвице 2 нам хватило, чтобы осмотреться.
Дорога заняла всего 3 часа в обе стороны, своим ходом это было бы 3 часа только в одну сторону.
Мы довольны.
А
3 мар 2020
(Великобритания)
Это отличный способ сделать и Освенцим и Биркенау, время было как раз для обоих. Мы уехали в 9:45 и вернулись около 6 часов. Это долгий день, но он вам нужен, если вы хотите сделать все. Мы даже смотрели там очень интересный документальный фильм о ролике, снятом российскими войсками во время освобождения лагеря, это было почти так же впечатляюще, как поездка, но было довольно мучительным
O
21 фев 2020
(Финляндия)
Было приятно доставать билеты тот же день утром как встали через интернет. Всё получилось очень хорошо и профессионально а главное цена билетов была подходящая. К сожалению не было гида на русском языке. Время на посещение в концлагеря было недостаточно, не хватило ещё на один час. В целом всё понравилось, место историческое и интересное. Спасибо!

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