Выезжайте из Кракова из одного из удобных мест встречи и отправляйтесь на микроавтобусе с кондиционером к мемориалу и музею Аушвиц-Биркенау и исследуйте самый большой концлагерь, построенный нацистами.

После прибытия в мемориал и музей сделайте небольшой перерыв, прежде чем собрать путеводитель на вашем родном языке и исследовать Аушвиц II-Биркенау в течение 1,5 часов. Вернитесь к месту встречи, расположенному на парковке, откуда ваш англоговорящий водитель отвезет вас в Освенцим I, расположенный в 3 километрах.

После прибытия в Освенцим I сделайте 15-минутный перерыв и получите входной билет в музей Освенцима I у своего руководителя тура. С момента получения входного билета вы можете распоряжаться своим временем по своему усмотрению, и у вас будет 2 часа, чтобы осмотреть бывший концлагерь, прежде чем вернуться в Краков.