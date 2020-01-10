Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте темную историю Второй мировой войны во время визита в Аушвиц-Биркенау
Узнайте о Холокосте и посетите лагеря и мемориал в рамках расширенного визита
Используйте удобный путеводитель с предложенным маршрутом и описаниями
Поразмышляйте над увиденным во время самостоятельной экскурсии, выбрав удобный для вас темп
Выезжайте из Кракова из одного из удобных мест встречи и отправляйтесь на микроавтобусе с кондиционером к мемориалу и музею Аушвиц-Биркенау и исследуйте самый большой концлагерь, построенный нацистами.
После прибытия в мемориал и музей сделайте небольшой перерыв, прежде чем собрать путеводитель на вашем родном языке и исследовать Аушвиц II-Биркенау в течение 1,5 часов. Вернитесь к месту встречи, расположенному на парковке, откуда ваш англоговорящий водитель отвезет вас в Освенцим I, расположенный в 3 километрах.
После прибытия в Освенцим I сделайте 15-минутный перерыв и получите входной билет в музей Освенцима I у своего руководителя тура. С момента получения входного билета вы можете распоряжаться своим временем по своему усмотрению, и у вас будет 2 часа, чтобы осмотреть бывший концлагерь, прежде чем вернуться в Краков.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из одного из 4 мест встречи в Кракове
Транспорт туда и обратно на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
Входные билеты
Профессиональный путеводитель на вашем родном языке
1,5 часа в Освенциме II-Биркенау
2 часа в Освенциме I
Англоговорящий водитель / руководитель тура
Страхование
Что не входит
Гид и комментарии
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Еда и напитки
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Согласно требованиям мемориального музея Аушвиц-Биркенау, при бронировании все участники должны предоставить полное имя и контактную информацию
Вам могут отказать во входе, если указанное при бронировании имя не совпадает с именем на удостоверении личности
Возьмите с собой паспорт или ID-карту, иначе вас не пропустят в музей
В соответствии с требованиями, билеты в музей возврату не подлежат. Хорошо подумайте перед покупкой билетов
Помните, что Аушвиц-Биркенау – это мемориал жертвам Холокоста
Наденьте соответствующую одежду. В исключительных случаях администрация музея может запретить вход
Рекомендуется взять с собой обед
Максимально допустимый размер сумок и рюкзаков на территории музея – 30х20х10 сантиметров
Вы можете оставить большие сумки в автобусе
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
Klaudia
10 янв 2020
(Польша)
Sprawnie zorganizowana wycieczka z opieką pilota od hotelu do wejścia do muzeum. Были отмечены две группы, в том числе пилотные программы, посвященные законам муравьев, в течение четырех лет - это все, что можно сказать об организации образования. Признание отъявлений от napwietnie написано przewodniki oraz Instrukcje jak z nich korzystać niestety - do zwrotu. Myślałam, we w cenie będzie zawarty przewodnik. Mimo oceniam całość на 5 лет и летчик, и я его люблю, когда я делаю это. Polecam to miejsce - każdy powinien zobaczyć przynajmniej raz.
z
zbigniew
7 янв 2020
(Польша)
Заказали экскурсию с гидом, потому что мне нравится свободный поток, а не прогулки за группой, и у меня был план проводить больше времени в определенных местах в музее. Агентство поддержало меня путеводителем на английском языке, и меня спросили, не хочу ли я использовать карту и аудиогид, что было для меня чем-то новым, поэтому я придерживался только книги. У нас был пилотный тур с обоими способами, объясняющими, как мы будем действовать, и каковы сроки, поэтому мы чувствовали себя действительно комфортно со всем планом тура. Очень рекомендую всем, кто любит учиться немного больше, чем обычные экскурсии, так как многие такие туры проходили мимо меня, когда я читал объяснения картин, показанных в блоках,
F
Fabio
2 янв 2020
(Италия)
Я специально купил пакет с дополнительным временем, чтобы как можно больше оставаться в Освенциме, чтобы посетить все это печальное место памяти. В описании сказано, что пребывание в этом месте длилось бы 3 часа, но на самом деле у нас оставалось всего один час и тридцать минут.
M
Mary
29 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Отличный опыт, оперативная доставка и возврат. Анна очень услужлива
Kari
15 мар 2020
(Финляндия)
Оригинал (fi)
Самостоятельная экскурсия началась накануне. Это произошло, когда других вариантов не было. Цена осталась прежней.
Laetitia
2 мар 2020
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Будьте осторожны при бронировании, много невыполненных обещаний. То, что относится к группе, не относится к паре. В 2 у нас не было ни аудиогида, ни гида, говорящего по-французски. В Биркенау англоговорящий гид / на французском нет информации, тем более, нет доступа в казармы. Объявлено о 3-часовом посещении. 1:30 вступает в силу. Доступ только по ж / д путям. Так что никакого доступа к павильонам или к опознавательным терминалам. Я ушел расстроенный.
M
Manon
1 мар 2020
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Освенцим был очень впечатляющим, и его стоит посетить. К сожалению, обслуживание Cracow Visit было менее чем удовлетворительным. Во-первых, за день до начала самостоятельная экскурсия была невозможна, и для этого не было объяснено никаких явных причин. Вдобавок в тот же день выяснилось, что прилагаемый буклет нужно вернуть (из-за формулировки на сайте нам казалось, что мы сможем его оставить). Как только мы прибыли, тур начался с нашим гидом. У этого было достаточно хорошей информации во время тура, но он был обеспокоен звуком, который прерывался во время аудиотура, и агрессивным кашлем гида, который пропустил его через микрофон. На обратном пути нам сказали, что нас высадят где-нибудь в центре города, хотя в нашем бронировании было четко указано, что нас высадят в пункте посадки.
А
Аноним
16 фев 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Gghggg
А
Аноним
15 фев 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Посещение этих двух мест прошло очень хорошо. С другой стороны, нужно ехать очень быстро, потому что за то короткое время, которое у нас есть, есть на что посмотреть.
B
Bénédicte
13 фев 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Наш водитель слишком быстро говорил по-английски. Когда вы выходите из микроавтобуса, планируйте взять с собой деньги на случай крайней необходимости, жажды или голода. Вы должны оставить свои сумки в микроавтобусе. Можно просто взять бутылку воды.
K
Kris
16 янв 2020
(Польша)
Оригинал (en)
Все было действительно хорошо спланировано. Недостатков не находит.
P
Phil
10 янв 2020
(Польша)
Оригинал (pl)
Музей расположен в основном на улице, поэтому, отправляясь туда, не забудьте действительно теплые вещи и зонтик. Этот день был просто ужасно дождливым и холодным. Я должен сказать, что у меня был очень реалистичный опыт как в Освенциме, так и в Биркенау. Это было очень трогательно, здесь много выставок с реальными объектами, фото с пояснениями на английском. Бедные люди, не могу представить, как некоторые из них смогли выжить в этих условиях. Это заставило меня узнать больше о выживших и успешных побегах (я понял, что их было несколько). Даже если я получил действительно хорошо сделанный путеводитель от нашего тур-лидера по дороге из Кракова, там есть только основная информация, карта, краткое описание последующих точек и т. Д. Информация в Интернете о музее Освенцима также очень ограничена, поэтому в итоге я купил 2 Еще книги в книжном магазине краеведческого музея. Отличный опыт, отличный урок истории для всех, кроме детей. Понятия не имею, как мне объяснить увиденное.
А
Аноним
7 янв 2020
(Польша)
Оригинал (en)
Мне очень понравилось находиться в этом грустном месте. Очень хорошо организованный трансфер и очень интересный перевод гидов. Все произошло согласно заявленному времени проживания. Спасибо...
А
Аноним
4 янв 2020
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Был хорошо организован. Автобус вовремя особенный опыт
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