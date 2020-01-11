11 отзывов оставили туристы

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Дорога святого Станислава

Знакомство с католической культурой Кракова и главным покровителем Польши

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Вавель
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Мария – Гид в Кракове
Эта экскурсия ⛳ познакомит вас с главными памятниками католического Кракова, которые находятся в стороне от протоптанных туристических маршрутов.

Мы заглянем в самые красивые 🤩 костелы города, исследуем готические фасады, поговорим о главном покровителе Польши и монашеском ордене лекарей.

А после я покажу вам, где можно попробовать самое вкусное мороженое в Кракове!
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава

Что вас ожидает

Католическая культура и главные костёлы Кракова
Большинство поляков – ревностные католики, поэтому знакомство с главными объектами католического Кракова помогут вам лучше узнать культуру Польши. Вы посетите базилику св. Станислава на Вавеле с её невероятным внутренним убранством, увидите костел Бернардинов, а также живописный костел на Скалке, который связан с трагической судьбой Святого Станислава. А проходя мимо костёла св. Риты и Екатерины, вы услышите историю о покровительнице польских женщин и мистической жене Иисуса Христа.

История покровителя Польши
Часть нашей прогулка посвящена истории святого Станислава, покровителя Польши. Вы узнаете легенду о противостоянии краковского епископа Станислава и короля Болеслава Смелого, которое завершилось трагически – по приказу монарха Станислав погиб смертью мученика. Я расскажу вам, как святой Станислав стал символом объединения Польши и самым почитаемым краковским святым.

Лекарствующий орден Бонифратров
Вы рассмотрите госпиталь и монастырь ордена бонифратров с красивейшим фасадом и познакомитесь с историей лекарствующих монахов. Многие братья ордена бонифратров имеют медицинское образование, работают в светских больницах и военных госпиталях. Кроме того, именно лекарствующему ордену доверено лечение папы римского. Рядом с костелом раскинулся сад, в котором монахи выращивают цветы и лечебные травы. А еще неподалеку находится молочный автомат, где можно купить и попробовать свежее монастырское молоко!

Соседство христиан и евреев в Казимеже
Мы окажется в сердце района Казимеж, где некогда располагалась самая многочисленная еврейская община Кракова, а христианская вера уживалась с иудейской. Здесь вы посетите готический костел Божьего Тела с самым большим органом в городе, пройдете по площади Вольница, а также попробуете лучшее мороженое Кракова в знаменитом кафе Казимежа.

Организационные детали

  • Расходы на еду и напитки не входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому не забудьте об удобной обуви и, конечно, хорошем настроении!
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава
Дорога святого Станислава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Вавель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я в Кракове недавно, но моя природная любознательность уже позволила мне узнать очень много об этом прекрасном городе. Какой он? Если бы Краков можно было ассоциировать с человеком, то он был бы Ирвином Хэндлом, дедушкой-хипстером в узких джинсах, с идеально уложенной седой бородой и в очках. Он стильный и столичный (это пусть остальные думают, что столица Польши — Варшава, а на самом деле...), добрый и ироничный, и еще много какой. Я раскрою все его грани для вас!
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11 отзывов оставили туристы

11 января 2020
Очень рады, что гидом выбрали Марию! Мария - прекрасный рассказчик, чуткий человек, отлично знает город, историю, много интересных фактов. Мария смогла перестроить экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями, ответила на все вопросы по теме экскурсии, и не только по теме. Будем рекомендовать ее всем друзьям, которые поедут в Краков!
Дмитрий
23 января 2019
Экскурсия проходит за пределами старого города, что позволяет узнать город с другой стороны. Маршрут составлен так, что есть куда зайти прогреться - в нашем случае это было очень актуально.
10 июня 2018
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось.
28 мая 2018
Спасибо Марии за очень интересную экскурсию! Я и мама узнали много подробностей, которых не читала в каких-то других описаниях Старого Города, и вобще мы узнали много о Польше на этой экскурсии. Также Мария ответила после экскурсии на все наши вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Спасибо вам огромное:)
3 мая 2018
Экскурсовод Мария - очень приятная, интеллигентная девушка, которая любит свою работу и рассказывает интересно, сопровождая исторические факты любопытными анекдотами и легендами. Всей семье было нескучно. Мария, спасибо, костёл Св. Анны нам очень понравился!
3 мая 2018
Экскурсия с Марией оставила самые положительные впечатления. Мария очень грамотный и эрудированный гид и приятный в общении человек. Обязательно порекомендую Марию друзьям, которые планируют приехать в Краков.
Евгений
2 мая 2018
Мария - замечательный гид, с глубокими знаниями истории Кракова и Польши. Мы очень рады, что попали на экскурсию в Марии, мы сами никогда бы не смогли найти такие интересные места в Кракове, узнать столько интересных фактов. Всем рекомендуем! Мария, спасибо!!!
25 апреля 2018
Наша экскурсия прошла на ура! Замечательная Мария Пахомова провела ее с большим профессионализмом. Нас впечатлили эрудиция, глубокое знание истории и сложённая красивая речь Марии. Спасибо, время пролетело как одно мгновение. Рекомендуем
25 марта 2018
Мария хороший экскурсовод и человек. Мы довольны экскурсий.
7 января 2018
Экскурсия очень интересная! Были с ребенком 8 лет: не устал) Мария владеет информацией и о других местах в Кракове. Задавали ей вопросы по ходу экскурсии и всегда получали полноценный ответ.
Ещё 1 отзыв

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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