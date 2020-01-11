11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Католическая культура и главные костёлы Кракова

Большинство поляков – ревностные католики, поэтому знакомство с главными объектами католического Кракова помогут вам лучше узнать культуру Польши. Вы посетите базилику св. Станислава на Вавеле с её невероятным внутренним убранством, увидите костел Бернардинов, а также живописный костел на Скалке, который связан с трагической судьбой Святого Станислава. А проходя мимо костёла св. Риты и Екатерины, вы услышите историю о покровительнице польских женщин и мистической жене Иисуса Христа.

История покровителя Польши

Часть нашей прогулка посвящена истории святого Станислава, покровителя Польши. Вы узнаете легенду о противостоянии краковского епископа Станислава и короля Болеслава Смелого, которое завершилось трагически – по приказу монарха Станислав погиб смертью мученика. Я расскажу вам, как святой Станислав стал символом объединения Польши и самым почитаемым краковским святым.

Лекарствующий орден Бонифратров

Вы рассмотрите госпиталь и монастырь ордена бонифратров с красивейшим фасадом и познакомитесь с историей лекарствующих монахов. Многие братья ордена бонифратров имеют медицинское образование, работают в светских больницах и военных госпиталях. Кроме того, именно лекарствующему ордену доверено лечение папы римского. Рядом с костелом раскинулся сад, в котором монахи выращивают цветы и лечебные травы. А еще неподалеку находится молочный автомат, где можно купить и попробовать свежее монастырское молоко!

Соседство христиан и евреев в Казимеже

Мы окажется в сердце района Казимеж, где некогда располагалась самая многочисленная еврейская община Кракова, а христианская вера уживалась с иудейской. Здесь вы посетите готический костел Божьего Тела с самым большим органом в городе, пройдете по площади Вольница, а также попробуете лучшее мороженое Кракова в знаменитом кафе Казимежа.