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Экскурсия в Закопане

DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
Закопане – городок у подножия горы ⛰️ Татры, окуда начинаются все горные маршруты.

Поляки и туристы со всего мира приезжают сюда на горнолыжные курорты или ради кемпинга.

На экскурсии 🧭 мы сосредоточимся на истории 📖 Закопане и его региональных продуктах, таких как сыр и изделия из овечьей шерсти.

Полюбуемся горными пейзажами с лучших точек окрестности.

Попробуем местную кухню 🥧 в колоритных ресторанчиках.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-13 человек

  • €215 за экскурсию

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Экскурсия в Закопане
Экскурсия в Закопане

Что вы увидите

  • Музей района Татр
  • Крупувки
  • Губаловка
Закопане - город 🏙️ который находится в 100 километрах к югу от Кракова, считается горной столицей ⭐️ Польши. Сегодня Закопане славится своей уникальной природой (горы Татры, хвойные леса и т. д. ), миниральными источниками и горнолыжными курортами.
Ежегодно Закопане посещают миллионы туристов не только из Польши, но и со всего мира. Туристический сезон здесь длится круглый год.
В Закопане можно отправиться на один день, а можно остаться и на целую неделю. Это место заворожит Вас своей культурой, кухней и традициами.
Отдых в Закопаном может быть по душе каждому. Даже самый капризный турист найдет здесь что-то для себя. Здесь Вы можете ходить по горам, наслаждаться прекрасным видом гор ⛰️ из своего отеля или террасы, пробовать горскую кухню 🥧 и познавать местные обычаи. Ночная жизнь в Закопаном также очень активна.
Зимой, когда начинается лыжный сезон, Закопане становится пунктом прибытия многих туристов из Восточной, а также и Западной Европы.
Экскурсия в Закопане из Кракова
8. 00 выезд из отеля в Кракове
11. 00 прибытие в Закопане
11. 00-14. 00 экскурсия ⛳ по Закопане
14. 00-16. 00 перерыв на обед
16. 00-18. 00 свободное время, покупка сувениров и региональных продуктов
21. 00 возвращение в отель
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт: Мерседес S, BMW 7, Viano, Sprinter (с личным шофером)
Что не входит
  • гастрономические оплаты во время экскурсии
  • входные билеты в туристические объекты
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в Закопане
Экскурсия в Закопане
Экскурсия в Закопане
Экскурсия в Закопане
Экскурсия в Закопане
Экскурсия в Закопане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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