Закопане - город 🏙️ который находится в 100 километрах к югу от Кракова, считается горной столицей ⭐️ Польши. Сегодня Закопане славится своей уникальной природой (горы Татры, хвойные леса и т. д. ), миниральными источниками и горнолыжными курортами.

Ежегодно Закопане посещают миллионы туристов не только из Польши, но и со всего мира. Туристический сезон здесь длится круглый год.

В Закопане можно отправиться на один день, а можно остаться и на целую неделю. Это место заворожит Вас своей культурой, кухней и традициами.

Отдых в Закопаном может быть по душе каждому. Даже самый капризный турист найдет здесь что-то для себя. Здесь Вы можете ходить по горам, наслаждаться прекрасным видом гор ⛰️ из своего отеля или террасы, пробовать горскую кухню 🥧 и познавать местные обычаи. Ночная жизнь в Закопаном также очень активна.

Зимой, когда начинается лыжный сезон, Закопане становится пунктом прибытия многих туристов из Восточной, а также и Западной Европы.

Экскурсия в Закопане из Кракова

8. 00 выезд из отеля в Кракове

11. 00 прибытие в Закопане

11. 00-14. 00 экскурсия ⛳ по Закопане

14. 00-16. 00 перерыв на обед

16. 00-18. 00 свободное время, покупка сувениров и региональных продуктов

21. 00 возвращение в отель