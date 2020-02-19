24 отзыва оставили туристы

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Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»

Узнать секреты Старого города и Вавельского замка, а после побывать в фантастических пещерах

4.88 из 5
24 отзыва
Ольга
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Эта экскурсия ⛳ — возможность за один день познакомиться с уютным Краковом и с, пожалуй, самой оригинальной достопримечательностью 🏛️ Польши.

Три часа вы проведете в Старом Кракове: прогуляетесь 👣 по эпохам города на Королевском тракте, в деталях изучите Мариацкий костел, прикоснетесь к старине на Рыночной площади и погрузитесь в прошлое страны в Вавельском замке.

А во второй части экскурсии 🧭, после обеда в польском ресторане, попадете в соляной город 🏙️ — 700-летнюю шахту «Величка».
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Барбакана

  • 74 за человека

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Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»

Что вас ожидает

Увидеть и узнать Краков за 3 часа
За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:

  • Королевский тракт — путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города.
  • Рыночная площадь — на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи.
  • Вавельский замок: на холме на берегу Вислы вы познакомитесь с символом Польши. Легенды о драконах, правдивые хроники замка и времена царствования Казимира Великого — рассказы откроют эпохи расцвета, упадка и возрождения Вавеля.

🍲 По окончании обзорной экскурсии я провожу вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. К месту сбора на экскурсию в шахту «Величка» вы дойдете самостоятельно (мы дадим все инструкции) — там вас встретит наш водитель-сопровождающий.

Сказочная соляная страна «Величка»
Из Кракова вы отправитесь в семисотлетнюю шахту — и попадете в целый подземный город, где трудились многие поколения рабочих. Гид музея расскажет о прошлом шахты, когда она служила источником богатства Польши; а также о фильмах, которые снимали в фантастических декорациях «Велички». Особое внимание вы обратите на часовню святой Кинги, покровительницы шахтеров — этот большой зал украшает изящная резьба и соляные скульптуры (например, копия «Тайной вечери» да Винчи).

После экскурсии по шахте вы возвращаетесь в Краков.

Организационные детали

Тайминг экскурсии

  • С 10:00 до 13:00 — групповая экскурсия по Старому городу
  • С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда гид подскажет вам место сбора на экскурсию в Величку (начало в 15:00).
  • Дорога до Велички в одну сторону занимает 30-50 минут. Продолжительность самой экскурсии 2,5 часа — ее проводит лицензированный музейный гид; в дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.

Как проходит экскурсия

  • Если группа более 8 человек, экскурсия проходит в наушниках
  • Транспортные расходы, билет в шахту, обед (суп + главное блюдо) включены в стоимость

Дополнительные опции

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидки: на каждую вторую экскурсию — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%.
  • При бронировании экскурсии из города Варшава возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80€ за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании экскурсии из города Вроцлав возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40€ за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала у Барбакана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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24 отзыва оставили туристы

19 февраля 2020
Экскурсия супер, внятно и с толком. Такие эмоции на всю жизнь. Молодцы экскурсоводы.
18 января 2020
Обзорную экскурсию по историческому Кракову вела гид Елена. В ее рассказе все структурно выстроено, логично вытекает одно из другого, но при этом ярко, интересно, занимательно, где-то забавно. Немного юмора в неожиданных местах, немного своего личного мнения (обычно гиды нейтральны). Нам очень понравилось! В такой форме приятно получать исторические знания! В целом весь экскурсионный день был хорошо организован, все четко и по расписанию. Соляная пещера - необычное место. Не каждый день и не в любом месте такое увидишь! Впечатления самые приятные!
14 января 2020
Оба экскурсовода понравились. Материал экскурсии знают неплохо. Оба приятные собеседники культурные и образованные люди, владеющие русским языком на отлично! Рекомендую. Добавить к этим экскурсиям можно только одно -напиток. К сожалению, но во время организованного обеда его не подают. Спасибо!
9 января 2020
Перед экскурсией всем все подробно объяснили. Гид Ольга замечательно провела экскурсию. Обед был выше ожиданий ( неплохой, нам хватило, кому мало - можно еще заказать), мы его дополнили только небольшой порцией алкоголя))). Автобус в Величку за нами приехал прямо к ресторану, бежать никуда не надо. В шахту всем советую съездить, оно того стоит. Спасибо за хорошо проведенный день.
7 января 2020
Остались очень довольны экскурсией "Исторический центр Кракова и посещение соляной шахты "Величка". Хорошая организация, никаких ожиданий и простоев. Все чётко, быстро. Наш экскурсовод Филипп - улыбающийся молодой человей, хорошо знающий материал, не перегружал информацией. Вел экскурсию живо, интересно, отвечал на все вопросы, которые возникали по ходу экскурсии. После первой части экскурсии проводил нас в кафе, обед входил в стоимость экскурсии, потом посадил в комфортабельный автобус и сопровождал нас до Велички и обратно в Краков. Экскурсию по соляной шахте проводит местный экскурсовод. Мы прекрасно и насыщенно провели этот день. Настоятельно рекомендую.
5 января 2020
Экскурсия организована хорошо, все было слышно и гид рассказывал очень интересно, с душой. Понравилось все!!!
5 января 2020
Отличная экскурсия. Всем рекомендую.
30 декабря 2019
После отличной экскурсии по старому городу и Вавельскому замку, у нас был обед в ресторане и встреча с водителем, чтобы ехать в Величку. Нам гид показал на карте место, где нас будет ждать водитель. После обеда мы пошли искать это место. Оказалось это достаточно далеко, если пешком. Кроме того, это был наш первый день в Кракове и мы еще ориентировались не достаточно хорошо. Я думала мы не успеем на вторую часть экскурсии. Чуть не пробежали мимо человека с моим именем на табличке. Оказалось мы в машине одни! Зачем мы неслись пол часа пешком? Неужели нельзя было нас забрать от ресторана? Нет, знакомым бы не стала рекомендовать.
7 декабря 2019
Все отлично
29 ноября 2019
Исторический Краков нам показал Филипп. Масса положительных эмоций осталась. Экскурсия была замечательной, познавательной. Три часа пролетели незаметно. Спасибо за трансфер в Величку. Марэк очень дружелюбный, комуникабельный, аккуратный водитель.
Ещё 14 отзывов

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