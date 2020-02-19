24 отзыва оставили туристы

Увидеть и узнать Краков за 3 часа
За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:
🍲 По окончании обзорной экскурсии я провожу вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. К месту сбора на экскурсию в шахту «Величка» вы дойдете самостоятельно (мы дадим все инструкции) — там вас встретит наш водитель-сопровождающий.
Сказочная соляная страна «Величка»
Из Кракова вы отправитесь в семисотлетнюю шахту — и попадете в целый подземный город, где трудились многие поколения рабочих. Гид музея расскажет о прошлом шахты, когда она служила источником богатства Польши; а также о фильмах, которые снимали в фантастических декорациях «Велички». Особое внимание вы обратите на часовню святой Кинги, покровительницы шахтеров — этот большой зал украшает изящная резьба и соляные скульптуры (например, копия «Тайной вечери» да Винчи).
После экскурсии по шахте вы возвращаетесь в Краков.
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