24 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Увидеть и узнать Краков за 3 часа

За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:

Королевский тракт — путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города.

— путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города. Рыночная площадь — на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи.

— на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи. Вавельский замок: на холме на берегу Вислы вы познакомитесь с символом Польши. Легенды о драконах, правдивые хроники замка и времена царствования Казимира Великого — рассказы откроют эпохи расцвета, упадка и возрождения Вавеля.

🍲 По окончании обзорной экскурсии я провожу вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. К месту сбора на экскурсию в шахту «Величка» вы дойдете самостоятельно (мы дадим все инструкции) — там вас встретит наш водитель-сопровождающий.

Сказочная соляная страна «Величка»

Из Кракова вы отправитесь в семисотлетнюю шахту — и попадете в целый подземный город, где трудились многие поколения рабочих. Гид музея расскажет о прошлом шахты, когда она служила источником богатства Польши; а также о фильмах, которые снимали в фантастических декорациях «Велички». Особое внимание вы обратите на часовню святой Кинги, покровительницы шахтеров — этот большой зал украшает изящная резьба и соляные скульптуры (например, копия «Тайной вечери» да Винчи).

После экскурсии по шахте вы возвращаетесь в Краков.