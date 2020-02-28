Позвольте опытному местному гиду превратить полтора часа вашего времени в незабываемый тур по Кракову времен золотой эпохи. Будучи столицей Польши, город вырастил множество польских национальных героев и мастеров различных ремесел. Краков также был главным городом на торговом пути из Дальнего Востока. Что еще более важно, город стал колыбелью польской культуры, традиций и кухни.

Прокатитесь на сегвее, чтобы увидеть арсенал Барбакана — руины большой оборонительной стены, которая когда-то окружала весь город. Узнайте о тайнах площади Главный рынок и подземельях под ней. Послушайте бессмертные легенды и предания. Полюбуйтесь архитектурой 700-летней церкви Святой Марии и огромным королевским Вавельским замком.

Затем прокатитесь вдоль берега Вислы, чтобы увидеть потрясающие картины с легендарным огнедышащим Вавельским драконом — на этом интересный и познавательный тур завершится.