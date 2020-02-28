Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в интересный тур по Кракову на сегвее
Осмотрите главные достопримечательности Старого города в сопровождении местного гида
Узнайте о жизни средневековой культурной столицы
Позвольте опытному местному гиду превратить полтора часа вашего времени в незабываемый тур по Кракову времен золотой эпохи. Будучи столицей Польши, город вырастил множество польских национальных героев и мастеров различных ремесел. Краков также был главным городом на торговом пути из Дальнего Востока. Что еще более важно, город стал колыбелью польской культуры, традиций и кухни.
Прокатитесь на сегвее, чтобы увидеть арсенал Барбакана — руины большой оборонительной стены, которая когда-то окружала весь город. Узнайте о тайнах площади Главный рынок и подземельях под ней. Послушайте бессмертные легенды и предания. Полюбуйтесь архитектурой 700-летней церкви Святой Марии и огромным королевским Вавельским замком.
Затем прокатитесь вдоль берега Вислы, чтобы увидеть потрясающие картины с легендарным огнедышащим Вавельским драконом — на этом интересный и познавательный тур завершится.
Ответы на вопросы
Что входит
Обучение езде на сегвее
Защитное снаряжение
Фирменный скутер Segway PT
Профессиональный местный гид
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Длительность тура составляет полтора часа. Первые 15 минут уйдут на обучение езде на сегвее
Минимальный вес участника — 35 килограммов
Максимальный вес участника — 120 килограммов
Минимальный возраст — 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 401 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Andrew
28 фев 2020
(Великобритания)
Что ж, это был потрясающий тур. При цене чуть более 12 фунтов мы смогли облететь на сегвеях 90 минут. Так как мы никогда не ездили на сегвеях, у каждого из нас была минута или две практики управления. Конечно, этого никогда не было достаточно, но в те первые несколько минут, когда тебя отпускают, ты становишься слишком знакомым. К счастью, это было в парке, а не на дороге. Через несколько минут вы начнете экскурсию по разным местам в центре города. В этом конкретном туре нас было около 12 человек, что считало правильным. Мы все смогли собраться в каждом месте, чтобы получить историческую информацию от нашего гида, прежде чем отправиться в следующее место. Для получения подробной информации о местности я бы предложил пешеходную экскурсию по туру Segway, но для тех, у кого в душе немного приключений и веселья, вы не сможете превзойти этот тур Segway. Вы всегда можете повторно посетить эти сайты и провести время за чтением информационных знаков.
G
GINA
3 фев 2020
Для 12 фунтов стерлингов это был интересный способ увидеть город и супер дешево. Наша группа была довольно большой, и было несколько человек, которые обсуждали нашего гида Макса и хотели использовать Segway как гоночный автомобиль, но он справился с этим очень хорошо. Я думаю, что большая группа была немного напряженной, но не затмила наше удовольствие от тура. Я определенно рекомендую это как забавное занятие.
C
Chelsea
3 фев 2020
(Великобритания)
У нас было такое прекрасное утро, исследуя город segway. Поначалу некоторые из нас очень нервничали, однако я, конструктор Зи, заставлял нас чувствовать себя в безопасности и в своей тарелке. К нам присоединилась еще одна группа, которая была очень веселой. Рекомендую эту поездку для тех, кто хочет получить свои ориентиры! Большое удовольствие. Спасибо
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