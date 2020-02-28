Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу

Узнайте, каким был Кракова во времена основания в XII веке

4.8
401 отзыв
В группе
до 100 чел.
Узнайте, каким был Кракова во времена основания в XII веке.

Прокатитесь на сегвее по самой большой средневековой площади в Европе и узнайте о великом наследии и истории этого города от местного гида.
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу

Что вы увидите 🤩

  • Краковский Барбакан
  • Старый город Кракова
  • Главный Рынок, Краков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в интересный тур по Кракову на сегвее
  2. Осмотрите главные достопримечательности Старого города в сопровождении местного гида
  3. Узнайте о жизни средневековой культурной столицы
Позвольте опытному местному гиду превратить полтора часа вашего времени в незабываемый тур по Кракову времен золотой эпохи. Будучи столицей Польши, город вырастил множество польских национальных героев и мастеров различных ремесел. Краков также был главным городом на торговом пути из Дальнего Востока. Что еще более важно, город стал колыбелью польской культуры, традиций и кухни.
Прокатитесь на сегвее, чтобы увидеть арсенал Барбакана — руины большой оборонительной стены, которая когда-то окружала весь город. Узнайте о тайнах площади Главный рынок и подземельях под ней. Послушайте бессмертные легенды и предания. Полюбуйтесь архитектурой 700-летней церкви Святой Марии и огромным королевским Вавельским замком.
Затем прокатитесь вдоль берега Вислы, чтобы увидеть потрясающие картины с легендарным огнедышащим Вавельским драконом — на этом интересный и познавательный тур завершится.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение езде на сегвее
  • Защитное снаряжение
  • Фирменный скутер Segway PT
  • Профессиональный местный гид
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Длительность тура составляет полтора часа. Первые 15 минут уйдут на обучение езде на сегвее
  • Минимальный вес участника — 35 килограммов
  • Максимальный вес участника — 120 килограммов
  • Минимальный возраст — 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 401 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
333
4
55
3
10
2
3
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
28 фев 2020
(Великобритания)
Что ж, это был потрясающий тур. При цене чуть более 12 фунтов мы смогли облететь на сегвеях 90 минут. Так как мы никогда не ездили на сегвеях, у каждого из нас была минута или две практики управления. Конечно, этого никогда не было достаточно, но в те первые несколько минут, когда тебя отпускают, ты становишься слишком знакомым. К счастью, это было в парке, а не на дороге. Через несколько минут вы начнете экскурсию по разным местам в центре города. В этом конкретном туре нас было около 12 человек, что считало правильным. Мы все смогли собраться в каждом месте, чтобы получить историческую информацию от нашего гида, прежде чем отправиться в следующее место. Для получения подробной информации о местности я бы предложил пешеходную экскурсию по туру Segway, но для тех, у кого в душе немного приключений и веселья, вы не сможете превзойти этот тур Segway. Вы всегда можете повторно посетить эти сайты и провести время за чтением информационных знаков.
G
3 фев 2020
Для 12 фунтов стерлингов это был интересный способ увидеть город и супер дешево. Наша группа была довольно большой, и было несколько человек, которые обсуждали нашего гида Макса и хотели использовать Segway как гоночный автомобиль, но он справился с этим очень хорошо. Я думаю, что большая группа была немного напряженной, но не затмила наше удовольствие от тура. Я определенно рекомендую это как забавное занятие.
C
3 фев 2020
(Великобритания)
У нас было такое прекрасное утро, исследуя город segway. Поначалу некоторые из нас очень нервничали, однако я, конструктор Зи, заставлял нас чувствовать себя в безопасности и в своей тарелке. К нам присоединилась еще одна группа, которая была очень веселой. Рекомендую эту поездку для тех, кто хочет получить свои ориентиры! Большое удовольствие. Спасибо

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