Откройте для себя Старый город Кракова, где находится около шести тысяч исторических объектов и более двух миллионов произведений искусства. Оцените богатое разнообразие исторической архитектуры, включающей здания в стиле ренессанса, барокко и готики . Полюбуйтесь дворцами, церквями, театрами и особняками Кракова, демонстрирующими многообразие цветов, архитектурных деталей, витражей, картин, скульптур и мебели.

Отправляйтесь со своим гидом к наиболее известным и важным частям Старого города Кракова и его бесчисленным средневековым зданиям, в числе которых замок Вавель, Сукенницы и Мариацкий костел, Барбакан, Ратушная башня, музей Коллегиум Майус в Ягеллонском университете, театр имени Юлиуша Словацкого и многие другие. Узнайте, почему средневековый Старый город стал одним из первых мест, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещаете ли вы Краков впервые или просто хотите расширить свои знания об истории и топографии исторического центра, приготовьтесь с головой окунуться в прошлое.