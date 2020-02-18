Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях

Отправляйтесь с местным гидом в самую известную и важную часть средневекового Старого города Кракова, ставшего одним из

4.8
86 отзывов
В группе
до 10 чел.
Отправляйтесь с местным гидом в самую известную и важную часть средневекового Старого города Кракова, ставшего одним из первых мест, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Краков: 2-часовой тур по Старому городу на сегвеях

Что вы увидите 🤩

  • Старый город Кракова
  • Вавельский холм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя происхождение королевского города Кракова
  2. Осмотрите исторический центр Кракова
  3. Посетите замок Вавель, Пещеру дракона, район Ягеллонского университета, Мариацкий костел и многое другое
Откройте для себя Старый город Кракова, где находится около шести тысяч исторических объектов и более двух миллионов произведений искусства. Оцените богатое разнообразие исторической архитектуры, включающей здания в стиле ренессанса, барокко и готики . Полюбуйтесь дворцами, церквями, театрами и особняками Кракова, демонстрирующими многообразие цветов, архитектурных деталей, витражей, картин, скульптур и мебели.
Отправляйтесь со своим гидом к наиболее известным и важным частям Старого города Кракова и его бесчисленным средневековым зданиям, в числе которых замок Вавель, Сукенницы и Мариацкий костел, Барбакан, Ратушная башня, музей Коллегиум Майус в Ягеллонском университете, театр имени Юлиуша Словацкого и многие другие. Узнайте, почему средневековый Старый город стал одним из первых мест, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещаете ли вы Краков впервые или просто хотите расширить свои знания об истории и топографии исторического центра, приготовьтесь с головой окунуться в прошлое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение
  • Шлем
  • Гид
  • Остановки для фотографирования
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, не забудьте взять с собой удостоверение личности в день тура
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 12 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 86 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
13
3
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
18 фев 2020
(Мальта)
Мы с мужем прекрасно провели время на сегвее. Сегвей был прост в управлении и отличался от других и простых способов осмотреть город. Наш гид был очень информативным. У него был очень хороший английский. Он рассказал нам все о церквях, зданиях, замке и университете Кракова, а также очень интересные легенды и истории.
C
28 сен 2019
(Великобритания)
Наш гид Арто был очень хорошо осведомлен о городе, много интересных фактов, не был слишком медленным или слишком быстрым для нас, новичков на сегвее. Это был очень приятный способ обойти Старый город, и он указал на вещи, которые мы никогда бы не узнали или не заметили. Определенно стоит денег и времени на этот тур.
K
18 сен 2019
это занятие потрясающее. абсолютно превосходное соотношение цены и качества. Арто был нашим проводником. он был легендой. очень информативно. Я впервые ездил на сегвее, и инструкции, которые я получил, были очень хорошими, и они просты в использовании. обязательно сделаю это снова. arto большое спасибо, что было приятно. увидимся в следующий раз.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кракова

👥ГрупповыеТур с гидомОсмотр достопримечательностейСегвей-турыТематические турыМестный колорит и туры по городским районамКультура и историяАрхитектурные экскурсииИстория и наследиеПрирода и приключенияИсследование городской средыМероприятия на свежем воздухе🗽ДостопримечательностиСтарый город КраковаВавельский холм

Еще несколько похожих предложений в Кракове

Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
В группе
до 100 чел.
4.8
401
1ч 45м
1 870
за 1 чел.
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Узнайте, каким был Кракова во времена основания в XII веке
Краков: частная пешая экскурсия по Старому городу
Индивидуально
4.8
54
5 454
за 1 чел.
Краков: частная пешая экскурсия по Старому городу
Полюбуйтесь прекрасным Краковом на пешей экскурсии по Старому городу с собственным гидом
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова на автомобиле с гидом
В группе
до 15 чел.
4.4
50
7ч 30м
2 618
за 1 чел.
Аушвиц-Биркенау: экскурсия из Кракова на автомобиле с гидом
Отправляйтесь в тур на 6,5 часов с выездом из Кракова и посетите Аушвиц - один из самых известных концентрационных
Музей Аушвиц-Биркенау: тур с гидом из Кракова на минивэне
Входной билет
4.5
4570
4 288
за 1 чел.
Музей Аушвиц-Биркенау: тур с гидом из Кракова на минивэне
Побывайте в бывшем крупнейшем концлагере в рамках 8-часового тура из Кракова на минивэне
В старом Кракове
Индивидуально
для 10 чел.
4.6
34
57
за 1-10 чел.
В старом Кракове
👣 Пешеходная
Это путешествие по старому Кракову подойдёт всем, кто хочет быстро ознакомиться с городом
24 дек
ещё...
по договоренности
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
В группе
до 30 чел.
4.8
73
7ч 30м
35
за 1 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
👣 Пешеходная
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
ежедневно в 10:00
Краков: тур на электромашине за 3 часа
В группе
до 25 чел.
4
1
22
за 1 чел.
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Осмотрите главные достопримечательности Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически чистой
Ежедневно - в 09:00, 13:00 и 17:00
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
В группе
до 30 чел.
4.7
49
15
за 1 чел.
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
👣 Пешеходная
Пройти по «Королевскому тракту» - все равно, что оказаться внутри путеводителя по самым известным достопримечательностям
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.2
913
1ч 30м
695
за 1 чел.
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Посетите Вавельский холм, главную туристическую достопримечательность Кракова
Понять Краков за 2.5 часа
Индивидуально
для 5 чел.
5
4
2ч 30м
90
за 1-5 чел.
Понять Краков за 2.5 часа
👣 Пешеходная
Краков - город на юге Польши
по запросу
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Индивидуально
для 10 чел.
5
3
80
за 1-10 чел.
Детская экскурсия по королевскому Кракову
👣 Пешеходная
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города
Понедельник-воскресенье в 11.00.
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
В группе
до 31 чел.
4.9
23
35
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
👣 Пешеходная
Нас ждет прогулка по самым ярким местам Польского Кракова - по его величественным соборам
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00

connectkrakow.pl проводит ещё 1 экскурсию

Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
В группе
до 50 чел.
4.3
2392
2 982
за 1 чел.
Аушвиц-Биркенау: тур с перевозкой из Кракова
Отправляйтесь в тур на полдня из Кракова, чтобы посетить нацистские концлагеря Аушвиц
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кракове
🇵🇱