Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте Вавельский холм, где жили короли и королевы Польши
Полюбуйтесь архитектурой внутренних дворов замка
Узнайте много нового об этом месте благодаря аудиогиду
Получив аудиогид в местном центре туристической информации вы сможете прослушать комментарии на пути от улицы Канонича до Вавельского холма. Вавель был резиденцией монарха с XI века, а также местом, где короновали и хоронили польских королевских особ.
Попав в Королевский замок, вы услышите о роли каждого здания и рассказы, связанные с ними. Вы узнаете об истории парадного двора, аркадного двора, а также о королевском казначействе и оружейной палате. Тур завершится в знаменитом Логове Дракона.
Ответы на вопросы
Что входит
Инструктор, который покажет вам, как пользоваться оборудованием
Экскурсия по Вавельскому холму с аудиогидом
Что не входит
Услуги гида-экскурсовода
Входной билет в собор Вавельского замка и другие платные выставки внутри
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Во время экскурсии вы пройдете по Королевскому тракту и подниметесь на Вавельский холм
Посещение зданий внутри Вавельского холма не входит в этот тур
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 101 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
2 сен 2021
(Польша)
Мега рекомендую. Достаточная поездка по красивому Кракову. Очень хорошая форма осмотра достопримечательностей
А
Аноним
2 сен 2021
(Италия)
Экскурсия не произвела на меня особого впечатления …. Я думал, что это тоже было сделано в замке …. Это не было хорошо объяснено при покупке билетов … если бы они объяснили это хорошо, я бы не купил его (но может я неправильно понял?
Guido Alberto
20 авг 2021
(Италия)
Интересно, что аудиогид сопровождает вас по пути к замку и внутри … области, которую можно посетить бесплатно, но которая мало что делает без аудиогида. Стоимость адекватная
I
Iwona
18 авг 2021
(Польша)
Экскурсия была интересной, я узнал то, что не смог узнать самостоятельно
K
Kamila
15 авг 2021
(Польша)
Доволен поездкой по Вавелю.
А
Аноним
14 авг 2021
(Франция)
Основной принцип хорош, и экскурсия с аудиогидом довольно хорошо сделана. Ясно. Его легко найти и это интересно, но проблема в том, что нужно искать и особенно отдавать технику за стенами замка! Это не очень далеко (около 10 минут), но, поскольку замок большой, здесь легко остаться на полдня или даже на целый день, и вдруг вам придется специально спуститься вниз, чтобы снова дать аудиогид, а затем возвращаемся в ограду замка, так как у нас есть материал максимум на 3 часа, так что это обидно, потому что поездки туда и обратно зря … а когда жарко … это не страшно. В остальном, сам по себе аудиогид сделан хорошо.
M
Marcin
13 авг 2021
Приятной и приятной прогулки можно узнать много интересного. Приятный голос от преподавателя;)
А
Аноним
9 авг 2021
(Бельгия)
Приятная прогулка по замковому комплексу и его окрестностям с понятными объяснениями и интересными фактами.
А
Аноним
28 июля 2021
(Бельгия)
Это был очень хороший аудио-тур. Аудиогид все хорошо объясняет. Приятно, что ты можешь делать это в удобном для тебя темпе. Если вы не очень хорошо объяснили здесь объяснение, вы можете вернуться к аудиоустройству и воспроизвести его. На устройстве также были изображения, которые показывают вам то, что вы должны увидеть, поэтому вы не можете ошибаться. Хороший опыт!
P
Petronella
28 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Очень красивый тур. Понятно, познавательно.
M
Mieczysław
20 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень хороший вариант осмотра достопримечательностей, безопасно и самостоятельно, в моем собственном темпе, это был первый раз, когда я сделал это, и я доволен
I
Izabela
19 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Вы можете легко ориентироваться в соответствии с информацией гида, вы легко можете найти интересующие места, но вам нужно много времени и хорошая погода, нет интересных фактов о данном месте, которых нет в книгах
А
Аноним
19 ноя 2021
Оригинал (it)
Бесполезно, на замке все оплачено и вы экономите
A
Aidan
17 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Блестящий
A
Alicja
15 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень хорошее общение
Ещё 86 отзывов
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