Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму

Узнайте, действительно ли существовали драконы и Вавельская чакра, во время аудиотура по Вавельскому холму

4.1
101 отзыв
В группе
до 10 чел.
Узнайте, действительно ли существовали драконы и Вавельская чакра, во время аудиотура по Вавельскому холму.

Полюбуйтесь архитектурой внутренних дворов замка.
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Краков: аудиоэкскурсия по Вавельскому холму
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Вавельский холм, где жили короли и королевы Польши
  2. Полюбуйтесь архитектурой внутренних дворов замка
  3. Узнайте много нового об этом месте благодаря аудиогиду
Получив аудиогид в местном центре туристической информации вы сможете прослушать комментарии на пути от улицы Канонича до Вавельского холма. Вавель был резиденцией монарха с XI века, а также местом, где короновали и хоронили польских королевских особ.
Попав в Королевский замок, вы услышите о роли каждого здания и рассказы, связанные с ними. Вы узнаете об истории парадного двора, аркадного двора, а также о королевском казначействе и оружейной палате. Тур завершится в знаменитом Логове Дракона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктор, который покажет вам, как пользоваться оборудованием
  • Экскурсия по Вавельскому холму с аудиогидом
Что не входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входной билет в собор Вавельского замка и другие платные выставки внутри
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Во время экскурсии вы пройдете по Королевскому тракту и подниметесь на Вавельский холм
  • Посещение зданий внутри Вавельского холма не входит в этот тур
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 101 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
34
3
12
2
5
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
2 сен 2021
(Польша)
Мега рекомендую. Достаточная поездка по красивому Кракову. Очень хорошая форма осмотра достопримечательностей
А
2 сен 2021
(Италия)
Экскурсия не произвела на меня особого впечатления …. Я думал, что это тоже было сделано в замке …. Это не было хорошо объяснено при покупке билетов … если бы они объяснили это хорошо, я бы не купил его (но может я неправильно понял?
Guido Alberto
20 авг 2021
(Италия)
Интересно, что аудиогид сопровождает вас по пути к замку и внутри … области, которую можно посетить бесплатно, но которая мало что делает без аудиогида. Стоимость адекватная
I
18 авг 2021
(Польша)
Экскурсия была интересной, я узнал то, что не смог узнать самостоятельно
K
15 авг 2021
(Польша)
Доволен поездкой по Вавелю.
А
14 авг 2021
(Франция)
Основной принцип хорош, и экскурсия с аудиогидом довольно хорошо сделана. Ясно. Его легко найти и это интересно, но проблема в том, что нужно искать и особенно отдавать технику за стенами замка! Это не очень далеко (около 10 минут), но, поскольку замок большой, здесь легко остаться на полдня или даже на целый день, и вдруг вам придется специально спуститься вниз, чтобы снова дать аудиогид, а затем возвращаемся в ограду замка, так как у нас есть материал максимум на 3 часа, так что это обидно, потому что поездки туда и обратно зря … а когда жарко … это не страшно. В остальном, сам по себе аудиогид сделан хорошо.
M
13 авг 2021
Приятной и приятной прогулки можно узнать много интересного. Приятный голос от преподавателя;)
А
9 авг 2021
(Бельгия)
Приятная прогулка по замковому комплексу и его окрестностям с понятными объяснениями и интересными фактами.
А
28 июля 2021
(Бельгия)
Это был очень хороший аудио-тур. Аудиогид все хорошо объясняет. Приятно, что ты можешь делать это в удобном для тебя темпе. Если вы не очень хорошо объяснили здесь объяснение, вы можете вернуться к аудиоустройству и воспроизвести его. На устройстве также были изображения, которые показывают вам то, что вы должны увидеть, поэтому вы не можете ошибаться. Хороший опыт!
P
28 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Очень красивый тур. Понятно, познавательно.
M
20 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень хороший вариант осмотра достопримечательностей, безопасно и самостоятельно, в моем собственном темпе, это был первый раз, когда я сделал это, и я доволен
I
19 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Вы можете легко ориентироваться в соответствии с информацией гида, вы легко можете найти интересующие места, но вам нужно много времени и хорошая погода, нет интересных фактов о данном месте, которых нет в книгах
А
19 ноя 2021
Оригинал (it)
Бесполезно, на замке все оплачено и вы экономите
A
17 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Блестящий
A
15 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень хорошее общение
Ещё 86 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кракова

👥Групповые🏰Дворцы, замки и особняки📜История и культура🎧АудиогидыАрхитектурные экскурсииИстория и наследиеМероприятияДля посетителей на инвалидном креслеВавельский холм🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Кракове

Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.2
913
1ч 30м
697
за 1 чел.
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
👣 Пешеходная
Посетите Вавельский холм, главную туристическую достопримечательность Кракова
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
В группе
до 100 чел.
4.8
404
1ч 45м
1 876
за 1 чел.
Краков: 1,5-часовой тур на сегвее по Старому городу
Узнайте, каким был Кракова во времена основания в XII веке
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Понять Краков за 2.5 часа
Индивидуально
для 5 чел.
5
4
2ч 30м
90
за 1-5 чел.
Понять Краков за 2.5 часа
👣 Пешеходная
Краков - город на юге Польши
по запросу
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
В группе
до 30 чел.
4.7
49
15
за 1 чел.
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
👣 Пешеходная
Пройти по «Королевскому тракту» - все равно, что оказаться внутри путеводителя по самым известным достопримечательностям
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
В группе
до 30 чел.
4.9
24
74
за 1 чел.
Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»
🚌 На автобусе
Узнать секреты Старого города и Вавельского замка, а после побывать в фантастических пещерах
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
ежедневно в 10:00
Трансфер из аэропорта Balice в Краков / из Кракова в аэропорт Balice
Индивидуально
для 4 чел.
5
3
30м
30
за 1-4 чел.
Трансфер из аэропорта Balice в Краков / из Кракова в аэропорт Balice
🚘 Трансфер
Вы впервые прилетели в Краков
Без расписания (укажите в заказе точное время отправления)
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
В группе
до 30 чел.
4.8
74
7ч 30м
35
за 1 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
👣 Пешеходная
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
ежедневно в 10:00
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Индивидуально
для 9 чел.
87.5
за 1-9 чел.
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Предлагаем вам посетить крупнейший архитектурный комплекс Кракова и главный символ Польши - Вавельский королевский замок
Ежедневно по договоренности, кроме пн и вс
Краков на автобусе: билет на 24, 48 или 72 часа
Входной билет
2.4
175
1 575
за 1 чел.
Краков на автобусе: билет на 24, 48 или 72 часа
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Посетите Краков в удобном для себя темпе, катаясь на двухэтажном hop-on hop-off автобусе с открытым верхом
1 янв
2 янв
3 янв
ещё...
Краков: частная пешая экскурсия по Старому городу
Индивидуально
4.8
54
5 471
за 1 чел.
Краков: частная пешая экскурсия по Старому городу
👣 Пешеходная
Полюбуйтесь прекрасным Краковом на пешей экскурсии по Старому городу с собственным гидом
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Частная экскурсия по Кракову на полдня
Индивидуально
для 6 чел.
4.7
44
3ч 30м
18 007
за 1-6 чел.
Частная экскурсия по Кракову на полдня
👣 Пешеходная
Откройте для себя секреты Кракова во время экскурсии на 3,5 часа, из которой вы узнаете историю
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Шалом, Казимеж
Входной билет
4.8
4
60
за 1-5 чел.
Шалом, Казимеж
👣 Пешеходная
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов - Казимеж
20 дек
21 дек
24 дек
ещё...
каждый день

Krakow Booking - Local Day Tours проводит ещё 2 экскурсии

Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
В группе
до 50 чел.
4.4
3488
3 584
за 1 чел.
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Побывайте в соляной шахте в Величке во время экскурсии из Кракова
Краков: тур на электромобиле и фабрика Шиндлера по желанию
В группе
до 50 чел.
4.6
1668
1 332
за 1 чел.
Краков: тур на электромобиле и фабрика Шиндлера по желанию
Если вы хотите побывать в Кракове и узнать о его богатой истории
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кракове
ХОРОШО
🇵🇱
ТАМ