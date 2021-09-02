Получив аудиогид в местном центре туристической информации вы сможете прослушать комментарии на пути от улицы Канонича до Вавельского холма. Вавель был резиденцией монарха с XI века, а также местом, где короновали и хоронили польских королевских особ.

Попав в Королевский замок, вы услышите о роли каждого здания и рассказы, связанные с ними. Вы узнаете об истории парадного двора, аркадного двора, а также о королевском казначействе и оружейной палате. Тур завершится в знаменитом Логове Дракона.